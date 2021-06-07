Роман Кармазин: «Логан Пол в боксерском бою убьет Конора Макгрегора»

Экс-чемпион мира по версии IBF в 1-м среднем весе Роман Кармазин в интервью «СЭ» выразил мнение, что блогер Логан Пол победит бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весах Конора Макгрегора в боксерском бою.

В понедельник рано утром по московскому времени Пол провел выставочный бой с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером. Поединок продлился все отведенные восемь раундов. В соответствии с правилами боя победитель выявлен не был.

«Учитывая, что Пол недавно занимается боксом, он показал бокс хорошего уровня, — сказал Кармазин. — Нужно снять перед ним шляпу — вообще красавчик. Молодец. Действительно молодец. Пол быстренький. Если бы он был медленным, тяжелым — какими порой бывают боксеры такого веса — то Мейвезер бы его нокаутировал, когда захотел. А Пол оказался и быстреньким, и опасненьким. Он очень удивил меня. Я до этого боя видел отрывки — как он боксирует. И там он был колхозником. Если честно, не хотел рано просыпаться — порнуху эту смотреть. Но когда пересмотрел — увидел в его исполнении бой, более менее похожий на бокс. Он показал намного более высокий уровень, чем Макгрегор в поединке с Мейвезером».

«В боксерском бою Макрегора и Логана Пола я бы 100 процентов поставил бы на Логана Пола, — отметил Кармазин. — Даже если им сейчас сделать бой — Пол его убьет. Очень талантливый парень. Если он и правда за такой промежуток времени поднял свой бокс — честь ему и хвала».

(Илья Андреев)