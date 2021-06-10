Как сообщает BoxingScene со ссылкой на издание The Athletic, телеканал Showtime, транслировавший поединок Флойда Мейвезера против Логана Пола, продал более одного миллиона PPV.

При цене трансляции в 50 долларов, организаторам вечера бокса удалось собрать минимум 50 миллионов долларов.

Восьмираундовый бой между легендой бокса Флойдом и блогером Полом, который состоялся в ночь на 7 июня в Майами, закончился без результата, поскольку не предусматривал судейского решения. Победитель мог быть выявлен в случае нокаута.

Видео полного боя Флойд Мейвезер — Логан Пол