Мейвезер проведет бой с ютубером. Оба заработают огромные деньги

Флойд заскучал и решил развлечься. Выставочный бой состоится в ночь на 21 февраля.

Поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом показал прекрасные цифры на ТВ — 1,6 миллиона покупок платных трансляций. Было бы странно, если бы прекрасно умеющий делать деньги Флойд Мейвезер остался в стороне от выставочных боев, когда у публики есть спрос на такого рода зрелища. И он не остался: в ночь на понедельник Мейвезер анонсировал выставочный бой с блогером Логаном Полом.

Полу 25 лет и у него 22,6 миллиона подписчиков на одном канале в Youtube, 5,17 миллиона — на другом, 18,6 миллиона — в Instagram, 11,2 миллиона — в Tik Tok.

В августе 2018 года Пол в британском Манчестере провел бой с другим блогером-миллионником — KSI. Бились в шлемах, что никак не сказалось на интересе к поединку. Бой собрал огромную аудиторию в Youtube, а блогеры заработали очень большие деньги: по оценкам СМИ, по 75 миллионов долларов каждый (правда, KSI утверждает, что в несколько раз меньше). Итог: ничья.

В ноябре 2019-го в Лос-Анджелесе состоялся реванш, в котором победу раздельным решением судей одержал KSI. Оба к тому времени получили боксерские лицензии, так что бой был профессиональным. Атлетическая комиссия Калифорнии объявила, что каждый из блогеров заработал по 900 тысяч долларов. Однако данная сумма не включала в себя отчисления от DAZN (стриминговый сервис, показывавший поединок) и рекламы. Интерес к бою, разумеется, снова был велик: в списке самых рейтинговых событий 2019 года, транслировавших на DAZN, он занял пятое место (на первом — реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом).

Родной брат Логана — 23-летний Джейк Пол — тоже топовый блогер и тоже боксер. В андеркарде боя Тайсона и Джонса он наглухо нокаутировал экс-звезду НБА Нейта Робинсона, и теперь с ним уже готовы драться Генри Сехудо, Артем Лобов и двукратная олимпийская чемпионка по боксу Кларесса Шилдс.

Факт: Рекордный гонорар Флойда Мейвезера за бой — 275 миллионов долларов (включая PPV и рекламу). Столько он получил за поединок с Конором Макгрегором.

Учитывая, что у Логана Пола есть боксерская лицензия, возникает вопрос: почему поединок с Мейвезером будет выставочным? Точного ответа на него сейчас нет. О бое известно очень мало — только дата и стоимость платных трансляций. Где он пройдет — непонятно, какими будут правила — тоже неясно.

Но можно предположить, что правила будут особыми — совсем непохожими на классические. Все же класс боксеров уж слишком разный. Нет сомнений, что Мейвезер играючи сможет перебоксировать ютубера — даже несмотря на гигантскую разницу в габаритах: Мейвезер в своем последнем профессиональном бою — с Конором Макгрегором — весил 67,8 кг, а Пол во втором поединке с KSI — 90,4 кг. Кстати, и разница в классе, и разница в габаритах могут быть причиной того, почему бой выставочный, а не официальный. Обычно атлетические комиссии, видя такое несоответствие, не выдают санкцию на проведение поединка. Гонорары? Это как минимум будут восьмизначные суммы. В случае Мейвезера — однозначно, на меньшее он бы не подписался.

Факт: пока у Мейвезера есть только один выставочный бой: 31 декабря 2018 года он нокаутировал японского кикбоксера Теншина Насукаву.

Стоимость одной трансляции боя в США пока очень низкая (само собой, для Америки): 24,99 доллара. Однако после того, как будет продан первый миллион PPV, цена возрастет до 39,99 доллара. После 29 декабря трансляция будет стоит 59,99 доллара, а после 11 февраля 69,99 доллара.

Как быть, если до 29 декабря не будет продан миллион трансляций, нигде не уточняется — видимо, такой вариант организаторами (Fanmio Boxing) не рассматривается. Это логично, ведь у Мейвезера лучшие продажи PPV в 21 веке, а Пол — суперзвезда Youtube. И неважно, что бой не представляет абсолютно никакой спортивной значимости. Америка соберется у экранов, чтобы посмотреть, способен ли блогер причинить хотя бы какой-нибудь урон великому 43-летнему боксеру.

Топ-5 боев Флойда Мейвезера по продажам PPV в США



1) 02.05.2015 — Мэнни Пакиао, 4 600 000.

2) 26.08.2017 — Конор Макгрегор, 4 300 000.

3) 05.05.2007 — Оскар Де Ла Хойя, 2 400 000.

4) 14.09.2013 — Сауль Альварес, 2 200 000.

5) 05.05.2012 — Мигель Котто, 1 500 000.