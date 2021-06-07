Боксер Агрба: «Если бы Мейвезер хотел все завершить раньше, он бы это сделал»

Серебряный призер Европейских игр 2019 года Харитон Агрба рассказал о своих впечатлениях от поединка между знаменитым боксером Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.

«Логан Пол, конечно, попытался заняться боксом, пытается, но ты выходишь против лучшего боксера мира. И тут никакого не может быть сравнения, и думать, что сейчас выиграет человек, который занимается, грубо говоря, год боксом, у самого лучшего бойца в мире, ну такого не может быть.

Я не знаю, какие были планы у Флойда, но то, что он не спешил, это было точно. Если бы Флойд хотел все завершить раньше, он бы это сделал», — сказал Агрба в интервью РЕН ТВ.

Мейвезер и Пол провели восьмираундовый поединок. Судьи не подсчитывали очки, но в этом бою был возможен нокаут. Официально победитель не был объявлен.