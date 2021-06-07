Логан Пол ответил Майку Тайсону: «Флойд не надрал мою задницу»

Американский видеоблогер Логан Пол, который не проиграл в выставочном бою с легендарным Флойдом Мейвезером, припомнил Майку Тайсону его прогноз перед этим поединком.

«Я составил список всех людей, которые говорили, что я проиграю этот бой. Я составил список всех, кто говорил, что Флойд будет диктовать ход событий.

Майк Тайсон тоже в этом списке. Я люблю Майка, но он тоже в нем. Он в эфире моего собственного подкаста сказал мне: «Флойд надерет твою гребаную задницу». Вот что он мне сказал. Флойд не надрал мою гребаную задницу, Майк!» - приводит слова Пола MMA Fighting.