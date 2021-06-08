Логан Пол отреагировал на пост Джо Рогана о гениальность Мейвезера

Известный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал результат боя между чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и видеоблогером Логаном Полом.

Поединок носил выставочный характер и продлился все весемь раундов.

«Мейвезер — гений во всех отношениях. Он, возможно, величайший боксер всех времен, — написал Роган в Instagram. — Под конец карьеры он заработал сотни миллионов долларов в боях с парнями, у которых не было шансов. Ведь это гениально.

Флойд придумал, как можно продолжать соревноваться в 40 лет и при этом зарабатывать больше, чем любой действующий боксер. Это просто невероятно. Нельзя переоценить и его уверенность в своих умениях, когда он дерется с парнями на 20 лет моложе или на 15 кг тяжелее.

Что касается Логана Пола, то он также впечатляет, так как смог выдержать все восемь раундов в бою с чемпионом мира по боксу. При этом у него получилось нанести несколько ударов. Невероятно, как ему хватило выносливости с таким профи, как Флойд».

«Я люблю тебя, Джо Роган. Спасибо», — написал Логан Пол в комментариях на этот пост.