Дарья Карпина обратилась к болельщикам «Ростова»: «Мы остаемся с семьей здесь»

Дарья Карпина, жена нового главного тренера сборной России Валерия Карпина, обратилась к болельщикам «Ростова».

«Дорогие болельщики «Ростова», которые всегда нас поддерживали и в периоды громких побед, и в моменты поражений и неудач!

Именно к вам я обращаюсь со словами безграничной благодарности и признательности.

Эти три с половиной года были очень насыщенными, непростыми, но мы всегда чувствовали вашу положительную энергию, ваш позитивный настрой! Спасибо вам за это прекрасное время!

Ростов стал родным городом для нас, и именно поэтому мы остаемся с семьей здесь, с вами. Клубу удачи и побед!

Болельщикам терпения и мудрости! Желто-синий — самый сильный«, — написала Дарья в Instagram.

2 августа стало известно, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера ростовского клуба.