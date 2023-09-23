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23 сентября, 23:19

Загитова приняла участие в фотосессии с овцами

Алина Савинова
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российска фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале видео с новой фотосессии.

Фотосессия прошла на природе. На видеокадрах, которые выложила спортсменка, она в блестящем красном платье позирует на фоне овец.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.

Фигурное катание
Алина Загитова
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