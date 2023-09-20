Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:00

Загитова показала танцы с сестрой Сабиной в стиле R'n'B

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в Telegram-канале новые танцевальные видео со своей родной сестрой Сабиной.

Нв видео девушки одеты в спортивные штаны и широкие футболки, а на головах у них бейсболки. Девушки танцуют под две композиции в стиле R'n'B.

Ранее Загитова выпустила серию футболок с надписью #безызбежно.

21-летняя фигуристка — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.

Фигурное катание
Алина Загитова
3
0
Читайте также
В США встревожились из-за удара России «новым» оружием по украинскому самолету
Депутат Шеремет назвал позором выступление Зеленского на Генассамблее ООН
В России появится закон о посуточной аренде жилья
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

CAS не стал называть фамилию адвоката, который будет защищать интересы Валиевой
Новости
RSS RSS
Все новости