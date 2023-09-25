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Клишина: «Решив рожать, я потеряла полмиллиона долларов. Минимум»

Алина Савинова
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Дарья Клишина.
Фото Соцсети

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина ответила на вопрос о своих доходах во время выступлений. Она отметила, что большую часть дохода ей приносили спонсорские контракты.

«Вся моя финансовая часть — это сопутствующие доходы. Это все заработано на спонсорских контрактах. Ни для кого не секрет, что легкая атлетика — не высокооплачиваемый вид спорта. Это не теннис, где за «Большой шлем» дают 3 миллиона долларов, и ты можешь обеспечить какую-то часть своей жизни. После переезда в Америку все расходы легли на мои плечи. Сколько? Смотря какие контракты. Это может быть и 10, и 200-300 тысяч. Разные бренды, разные временные рамки — соответственно, и суммы варьируются. У меня не было никогда погони за деньгами. Если бы она была, я бы не стала рожать ребенка после чемпионата мира. Если только по-крупному посчитать, без всякой мелочевки, за полгода перерыва в карьере я потеряла полмиллиона долларов. Минимум», — приводит «Чемпионат» слова Клишиной.

Первенец россиянки появился на свет в 2018 году. В июне 2022-го она родила второго сына в Майами (США).

Ранее спортсменка рассказала, что не планирует возвращаться в спорт. Она отметила, что для этого ей не хватает мотивации.

Клишина родилась в Твери. 32-летняя россиянка является серебряным призером чемпионата мира 2017 года, двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013) и призером чемпионата Европы 2014 года. В июле 2016 года она стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к Олимпиаде в Бразилии как нейтральный спортсмен. Однако Клишина не смогла закончить квалификационный турнир из-за травмы.

Дарья Клишина
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