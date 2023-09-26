Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

Сегодня, 13:14

Шакиру подозревают в уклонении от уплаты налогов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Шакира.
Фото AFP

Прокуратура Испании подозревает певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов, сообщает агентство EFE.

По мнению прокуратуры, 46-летняя певица в 2018 году использовала сеть, базирующуяся в офшорных зонах, чтобы совершить мошенничество на 6 миллионов евро. Кроме того, ее подозревают и в неуплате налогов за 2012-2014 годы. Общая сумма составляет около 14,5 миллиона евро.

Летом 2022 года Шакира объявила о расставании с экс-защитником «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике. Он состояли в отношениях с 2011 года. Певица обвинила футболиста в измене. У пары осталось два сына.

Весной 2023 года появилась информация о том, что Шакира встречается с гонщиком «Мерседес» и семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном, однако эти данные не были подтверждены официально.

Шакира
4
4
Читайте также
ВАДА пригрозило Олимпийскому совету Азии санкциями за флаг КНДР на открытии Азиады
Американец Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в употреблении допинга
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады» / переход из СКА / шансы на плей-офф
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-форварда сборной Украины Милевского госпитализировали из-за проблем с алкоголем
Новости
RSS RSS
Все новости