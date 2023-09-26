Шакиру подозревают в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Испании подозревает певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов, сообщает агентство EFE.

По мнению прокуратуры, 46-летняя певица в 2018 году использовала сеть, базирующуяся в офшорных зонах, чтобы совершить мошенничество на 6 миллионов евро. Кроме того, ее подозревают и в неуплате налогов за 2012-2014 годы. Общая сумма составляет около 14,5 миллиона евро.

Летом 2022 года Шакира объявила о расставании с экс-защитником «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике. Он состояли в отношениях с 2011 года. Певица обвинила футболиста в измене. У пары осталось два сына.

Весной 2023 года появилась информация о том, что Шакира встречается с гонщиком «Мерседес» и семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном, однако эти данные не были подтверждены официально.