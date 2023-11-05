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Туктамышева снялась в нежной фотосессии в белом платье

Алина Савинова
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Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала снимки с новой фотосессии, которая прошла в Санкт-Петербурге.

На фото спортсменка позирует в белом платье.

«Романтика, нежность и цвета Питера в ноябре», — написала Туктамышева.

26-летняя фигуристка — чемпионка мира-2015, серебряный призер турнира 2021 года, чемпионка Европы-2015, бронзовый призер европейского первенства 2013 года. В октябре Туктамышева сообщила, что берет паузу в карьере.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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