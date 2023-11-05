Туктамышева снялась в нежной фотосессии в белом платье

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала снимки с новой фотосессии, которая прошла в Санкт-Петербурге.

На фото спортсменка позирует в белом платье.

«Романтика, нежность и цвета Питера в ноябре», — написала Туктамышева.

26-летняя фигуристка — чемпионка мира-2015, серебряный призер турнира 2021 года, чемпионка Европы-2015, бронзовый призер европейского первенства 2013 года. В октябре Туктамышева сообщила, что берет паузу в карьере.