Новая девушка Мамаева записала видеообращение о его бывшей жене

Новая девушка футболиста Павла Мамаева раскрыла подробности романа с ним, после того как на нее с критикой обрушилась его экс-супруга Алана. Видеообращение Надежда Санько опубликовала на своей странице в Instagram.

«Павел проявляет ко мне внимание с мая месяца. Я не отвечала ему взаимностью и соблюдала субординацию больше месяца. У него был отпуск, и он был месяц в Москве. Я ни разу с ним не увиделась, у меня не было с ним ни флирта, никакого глубокого общения», — заверила Надежда.

По ее словам, солидарность закончилась после одного из сообщений Аланы. Она написала: «Все, что я говорила в программах, это ложь. У нас все очень плохо, и было плохо. Я ненавижу его».

«В этот момент мне человек дал понять, что никакой женской солидарности касательно ее женской боли быть не может. А поддерживать ее корыстные цели, где она рубится с Пашей за бабки, за какие-то квартиры, крема и так далее, мне неинтересно», — сообщила Санько.

Получив сообщение от Аланы, она решила связаться с Павлом. Надежда уверяет, что пыталась убедить футболиста отказаться от дележки имущества, оставив все бывшей супруге.

«Мы с ним поговорили в такой жесткой форме. Мы попрощались и на этом наше общение закончилось. Если бы он не позвонил мне через неделю, то на этом наше общение бы и закончилось. Но в этот день я для себя решила, что больше никакой субординации, никакой женской солидарности не будет. Два пункта: Алана мне не подруга, и это ее бывший муж — свободный, разведенный мужчина», — подытожила Санько.

Санько даже довелось как-то брать интервью у Мамаевой. Год назад вышел ролик на ее канале на YouTube, где девушки обсуждают самые разные темы, в том числе отношения и мужа Аланы, конфликты в семье и работу.