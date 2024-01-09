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Сегодня, 15:05

Роналду опубликовал фото с Джорджиной с отдыха на побережье

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Джорджина и Криштиану Роналду.
Фото Соцсети

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фото со своей женой Джорджиной Родригес в своем аккаунте в соцсетях. Супруги стоят обнявшись на фоне пляжа на побережье.

«Вторая половина», — подписал фото португальский форвард.

Джорджина и Криштиану Роналду.
Фото Соцсети

Ранее Джорджина в социальных сетях выложила религиозное фото на фоне распятия Иисуса Христа.

В декабре 2022 года Роналду стал игроком «Аль-Насра». За клуб из Саудовской Аравии он провел 44 матча и отметился 38 голами.

38-летний португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Криштиану Роналду
Футбол
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