Невеста Роналду опубликовала фото с крестом на фоне распятия

Жена нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина в социальных сетях публиковала религиозное фото на фоне распятия Иисуса Христа.

Девушка вытянула руку на фоне распятия, держа в ней маленький крест.

«Всегда под рукой», — написан снимок.

В декабре 2022 года Роналду стал игроком «Аль-Насра». За клуб из Саудовской Аравии он провел 44 матча и отметился 38 голами.

38-летний португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.