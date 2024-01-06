Невеста Роналду опубликовала фото с крестом на фоне распятия
Жена нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина в социальных сетях публиковала религиозное фото на фоне распятия Иисуса Христа.
Девушка вытянула руку на фоне распятия, держа в ней маленький крест.
«Всегда под рукой», — написан снимок.
В декабре 2022 года Роналду стал игроком «Аль-Насра». За клуб из Саудовской Аравии он провел 44 матча и отметился 38 голами.
38-летний португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.
Новости
29 дек 2023 23:07
1