Загитова появилась на публике в платье с глубоким вырезом

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила премию журнала The Voice и предстала публике в полупрозрачном платье с глубоким вырезом.

Также мероприятие посетила российская фигуристка Анна Щербакова.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. На данный момент 21-летняя спортсменка не участвует в официальных турнирах. В конце 2019 года она приостановила карьеру.