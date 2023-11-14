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Загитова появилась на публике в платье с глубоким вырезом

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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила премию журнала The Voice и предстала публике в полупрозрачном платье с глубоким вырезом.

Также мероприятие посетила российская фигуристка Анна Щербакова.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. На данный момент 21-летняя спортсменка не участвует в официальных турнирах. В конце 2019 года она приостановила карьеру.

Фигурное катание
Алина Загитова
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