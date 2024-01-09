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Ефимова призналась, что у нее нет парня: «Мне дико не везет в личной жизни»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Юлия Ефимова.
Фото Соцсети

Российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о своей личной жизни.

«Ох, сердце — нет, конечно, несвободно. У меня есть такая собачка классная! Я даже не знаю, как это будет тяжело делить, разделять эту любовь, на самом деле. У меня есть собачка, у меня есть очень много классных друзей, но мне очень дико не везет в личной жизни», — сказала Ефимова в интервью проекту «Дисциплина».

31-летняя пловчиха — трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Ефимова является рекордсменкой по количеству медалей ЧМ среди всех отечественных пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).

Каролина Севастьянова, Алина Загитова и&nbsp;Юлия Ефимова (слева направо). Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг

Юлия Ефимова
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