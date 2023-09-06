Невеста Роналду похвасталась пышным бюстом на 80-м Венецианском кинофестивале

Невеста форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила 80-й Венецианский кинофестиваль. На красной дорожке модель появилась в красном платье с глубоким декольте.

Джорджина Родригес. Фото Global Look Press

Также Джорджина дополнила образ белыми перчатками и крупными украшениями.

Джорджина Родригес. Фото Global Look Press

Ранее девушка Роналду похвасталась огромными ягодицами в стрингах.