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Невеста Роналду похвасталась пышным бюстом на 80-м Венецианском кинофестивале

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Джорджина Родригес.
Фото Global Look Press
Джорджина Родригес.
Фото Global Look Press
Джорджина Родригес.
Фото Global Look Press
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Невеста форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила 80-й Венецианский кинофестиваль. На красной дорожке модель появилась в красном платье с глубоким декольте.

Джорджина Родригес.
Фото Global Look Press

Также Джорджина дополнила образ белыми перчатками и крупными украшениями.

Джорджина Родригес.
Фото Global Look Press

Ранее девушка Роналду похвасталась огромными ягодицами в стрингах.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У них пятеро детей: трое (старший сын и разнополые близнецы) появились у Криштиану от двух суррогатных матерей. Еще двух девочек родила Джорджина. Весной 2022-го пара ждала двойню, но выжил только один ребенок.
Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
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