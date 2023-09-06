Невеста Роналду похвасталась пышным бюстом на 80-м Венецианском кинофестивале
Невеста форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила 80-й Венецианский кинофестиваль. На красной дорожке модель появилась в красном платье с глубоким декольте.
Джорджина Родригес.
Фото Global Look Press
Также Джорджина дополнила образ белыми перчатками и крупными украшениями.
Джорджина Родригес.
Фото Global Look Press
Ранее девушка Роналду похвасталась огромными ягодицами в стрингах.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У них пятеро детей: трое (старший сын и разнополые близнецы) появились у Криштиану от двух суррогатных матерей. Еще двух девочек родила Джорджина. Весной 2022-го пара ждала двойню, но выжил только один ребенок.
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