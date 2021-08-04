Зарема Салихова снялась в фотосессии для модного журнала
13:32
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна снялась в фотосессии для модного журнала Elle.
Видео с фотосессии Салиховой опубликовала у себя в Instagram главный редактор Elle Екатерина Мухина.
Из Instagram Екатерины Мухиной pic.twitter.com/hzpaiKqQch— dolvya (@dolvya1) August 4, 2021
3 августа Салихова поделилась мнением о предстоящем матче «Спартака» против «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 4 августа, начало — в 20.00 (мск).
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