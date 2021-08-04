Зарема Салихова снялась в фотосессии для модного журнала

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна снялась в фотосессии для модного журнала Elle.

Видео с фотосессии Салиховой опубликовала у себя в Instagram главный редактор Elle Екатерина Мухина.

Из Instagram Екатерины Мухиной pic.twitter.com/hzpaiKqQch — dolvya (@dolvya1) August 4, 2021

3 августа Салихова поделилась мнением о предстоящем матче «Спартака» против «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 4 августа, начало — в 20.00 (мск).