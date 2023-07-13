Медведев против Алькараса. Кто фаворит в полуфинале Уимблдона?

У россиянина и испанца есть свои козыри, которые могут помочь им выйти в финал.

Даниил Медведев и Карлос Алькарас 14 июля встретятся, пожалуй, в самом интригующем матче Уимблдона-2023. Россиянин и испанец разыграют путевку в финал, причем оба на нынешнем турнире уже заметно превзошли свои прежние уимблдонские достижения. На первый взгляд, фаворитом выглядит лидер мирового рейтинга Алькарас, однако и у Медведева есть свои козыри.

Усталость не помешает

После четвертьфиналов могло показаться, что Алькарас подойдет к полуфиналу заметно более свежим. Ведь он обыграл датчанина Хольгера Руне в трех сетах, в то время как Медведев сражался с американцем Кристофером Юбэнксом пять партий. Однако в реальности он провел в минувшую среду на корте всего на 38 минут больше, чем испанец. К тому же до четвертьфинала россиянин сыграл на две партии меньше, чем Карлос, — он уступил сет венгру Мартону Фучовичу в третьем круге, зато в четвертом круге ограничился лишь двумя партиями после отказа травмированного чеха Иржи Лехечки от продолжения борьбы.

В то же время Алькарас провел четырехсетовые матчи в третьем и четвертом кругах против чилийца Николаса Джарри и итальянца Маттео Берреттини соответственно. Причем с Джарри игра продолжалась очень долго — 3 часа 56 минут. Поэтому вряд ли Медведев, особенно с учетом почти двухдневной паузы между четвертьфиналом и полуфиналом, будет более уставшим.

Карлос Алькарас. Фото Global Look Press

Зато фактор корта может иметь определенное значение. Испанец уже прибился к Центральному корту, который, по словам специалистов, заметно отличается с точки зрения отскока и передвижения. Даниил регулярно по ходу нынешнего турнира пел дифирамбы корту № 1, где он всегда играл очень здорово. Он выразил сожаление, что в полуфинале придется выходить на Центральный корт, но тут уж ничего не поделаешь — это более престижная и вместительная арена, а ажиотаж вокруг битвы первой и третьей ракеток мира наверняка будет гигантский.

Между собой Алькарас и Медведев прежде встречались дважды. Причем одна игра состоялась как раз на Уимблдоне — два года назад в 2021-м Даниил во втором круге отдал 18-летнему на тот момент испанцу всего семь геймов (6:4, 6:2, 6:1). Зато Карлос взял убедительный реванш минувшей весной в финале «мастерса» в Индиан-Уэллсе на харде — 6:3, 6:2. Очевидно, что, как и в Индиан-Уэллсе, Алькарас постарается поставить Медведева в тупик укороченными. Но наверняка у Даниила будет новый план на игру, да и теннис на траве отличается от тенниса на медленном, почти как грунт, харде.

Взаимные похвалы

«Думаю, наш предыдущий матч в Индиан-Уэллсе не будет иметь особого значения. Там было очень медленное покрытие — тут все будет иначе. На Уимблдоне мяч отскакивает ниже. А подача имеет куда более важное значение. В Индиан-Уэллсе она не приносила мне легких очков», — подтвердил кардинальные различия в условиях Медведев на пресс-конференции. При этом он назвал Алькараса потрясающим игроком, особо выделив мощь его ударов: «В играх против Новака [Джоковича], Энди [Маррея] и даже Рафы [Надаля] после своего мягкого удара ты чувствуешь, что шансы еще есть. А Карлос может с такого мяча забить одним ударом».

В свою очередь Алькарас также высоко оценил россиянина. «Он очень целостный игрок. И Рублев несколько раз говорил, что он осьминог. Достает каждый мяч, и это просто потрясающе. Он потрясающе готов физически. Да и вообще Даниил почти все на корте делает здорово», — отметил на своей пресс-конференции Карлос.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

«Есть надежда на стабильность Медведева при обводящих ударах и контратаках. Может, благодаря этому он сможет подобрать ключ к сопернику. Хотя Даниилу придется трудно: Карлос быстрее играет и сильнее бьет. Борьба будет равная как минимум в четырех сетах. Но шансы есть: 55 процентов на стороне Алькараса, 45 процентов на стороне Медведева», — дал прогноз «СЭ» заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова в комментарии «СЭ» и вовсе никому из соперников не смогла отдать преимущество: «Невозможно спрогнозировать, как пройдет матч, тем более это трава. Конечно, я хочу пожелать Дане удачи, а также справиться со всеми трудностями». Что ж, Медведеву необходимо здорово подавать, сохранять спокойствие и искать пути к победе, даже если что-то в дебюте пойдет не так. Тогда шансы на выход в финал Уимблдона, безусловно, будут.