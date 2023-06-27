Мирра Андреева сделала первый шаг в основную сетку Уимблдона. Юная россиянка великолепна и на траве

В дебютном матче на травяном покрытии 16-летняя теннисистка отдала сопернице только четыре гейма.

Уимблдон. Женщины. Квалификация. Первый круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Роза Висенс Мас (Испания) — 6:3, 6:1

Восходящая звезда мирового тенниса Мирра Андреева сыграла свой первый официальный матч в карьере на траве — на старте квалификации Уимблдона 16-летняя россиянка разгромила испанку Розу Висенс Мас, отдав сопернице всего четыре гейма. При этом, как и на грунте «Ролан Гаррос», Мирра отнюдь не тушевалась на новом для себя покрытии — плела красивые комбинации, роскошно пробивала с форхенда и бэкхенда, успешно ходила к сетке, а также делала укороченные, которые заставляли вспомнить об испанце Карлосе Алькарасе.

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Понятное волнение

Напомним, что Мирра в январе дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии (уступив там в трехсетовом триллере еще одной россиянке Алине Корнеевой), а минувшей весной заблистала и среди взрослых. Младшая из сестер, Андреева выиграла два достаточно крупных турнира ITF, а затем дошла до четвертого круга турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в том числе и будущую полуфиналистку «Ролан Гаррос» — 2023 бразильянку Беатрис Хаддад Майю. Да и на самом Открытом чемпионате Франции Мирра не стушевалась, дойдя из квалификации до третьего круга и дав там настоящий бой сопернице из топ-10 — американке Кори Гауфф.

Само собой, о юной россиянке в Париже говорили много и восторженно. Да и Мирра своей непосредственностью и позитивом влюбила в себя французскую публику и прессу. Но, как известно, в связи с юным возрастом Мирра не может играть все взрослые турниры подряд, приходится концентрироваться на самых важных. А что может быть в конце июня — начале июня в мире тенниса важнее, чем Уимблдон?

Хотя понятно, что поклонники таланта теннисистки, да и сама она, ожидали уимблдонский дебют не без волнения. Ведь прежде Мирра ни разу в жизни не играла официальных матчей на траве. Причем не только по взрослым, но и по юниорам. Ведь два года назад на юниорских «Больших шлемах» она не выступала, а в 2022-м, напомним, организаторы не пустили на турнир россиян и белорусов. Причем не только взрослых, но и юниоров.

Фото AFP

По стопам Радукану?

Благодаря своим подвигам в Париже Мирра Андреева вплотную подобралась к топ-100 (сейчас она занимает 102-е место в рейтинге WTA). Но поскольку заявка на турнир формировалась заранее, еще по майскому рейтингу, россиянка не попала в основную сетку Уимблдона напрямую. Ничего страшного, значит, надо проходить квалификацию, где 16-летняя теннисистка «посеяна» под седьмым номером. Ее первой соперницей стала 23-летняя Висенс Мас, которая совсем недавно входила в топ-200, а сейчас занимает 222-ю строчку. На прошлой неделе испанка, кстати, блеснула на харде в испанской Сарагосе, дойдя до финала турнира категории W25+. Но, конечно, с подвигами Мирры на более крутых соревнованиях это достижение было никак не сравнить.

В дебюте встречи соперницы обменялись подачами, после чего при 2:1 в свою пользу россиянка сделала брейк классным ударом с бэкхенда по линии. Вскоре она могла повести 5:1, но испанка отыграла двойной брейк-пойнт. А при 5:2 в пользу Андреевой удача явно стала благоволить сопернице. Так, на сетболе на подаче Висенс Мас мяч после удара испанки попал в трос и без шансов перелетел на сторону Мирры. Россиянка только от разочарования всплеснула руками. Гейм она проиграла, а при 5:3 и 0:15 на своей подаче вновь пострадала от троса — мяч, посланный испанкой, во второй раз за несколько минут оказался на ее стороне без возможности его отыграть. Казалось, спастись с 0:30 будет очень сложно, однако Мирра справилась, взяв четыре розыгрыша подряд, а с ними и партию.

Во втором сете испанка повела 1:0 и имела брейк-пойнт в следующем гейме. К счастью, Андреева отыгралась, удержала подачу, а затем сделала брейк еще одним шикарным ударом слева по линии. Два следующих гейма на «больше — меньше» также остались за россиянкой, после чего оппонентка почти прекратила сопротивляться. Мирра заслуженно победила, показав красивый и разнообразный теннис.

После чего прямо на корте она прокомментировала свою первую победу на траве: «Несколько первых тренировок были не самыми легкими для меня. Странное, необычное покрытие. Сложно двигаться. Но сейчас я довольна, выиграла первый матч, чувствую уверенность. Надеюсь, что продолжу побеждать». Любопытно, что британский интервьюер решил сравнить Мирру с соотечественницей Эммой Радукану. «Может, и вы сможете выиграть из квалификации «Большой шлем», как Эмма на US Open-2021?» — уточнил он. Россиянка ответила дипломатично, но сразу отказываться от такой возможности не стала: «Все может быть, кто знает? Продолжу играть в свою игру, и посмотрим, что произойдет».