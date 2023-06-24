Хачанов бился, чтобы вернуться в топ-10. Но подвиги в Париже обернулись травмой

Российский теннисист мимо Уимблдона и, возможно, не выступит на US Open.

Неприятные новости пришли для российских болельщиков тенниса. Один из сильнейших игроков нашей страны Карен Хачанов не выступит на Уимблдоне. Причиной стал стрессовый перелом. Ранее теннисист снялся с турнира в немецком Галле, который проходит на этой неделе. Таким образом, Хачанов пропустит весь травяной сезон. Но насколько все серьезно?

Возвращение в топ-10

Карен один из самых выносливых теннисистов в мире. Ему достаточно хорошо удаются затяжные пятисетовые матчи на турнирах «Большого шлема» и встречи в непростых условиях. Так, например, именно Хачанов единственным из россиян добрался до финала на Олимпиаде в невыносимо жарком Токио.

На «Ролан Гаррос-2023» Карен показал лучший результат среди соотечественников, уступив в четвертьфинале сербу Новаку Джоковичу. Андрей Рублев остановился в третьем раунде, Аслан Карацев — во втором, а Даниил Медведев — вообще в первом.

Для Джоковича россиянин стал серьезным испытанием. Карен даже выиграл первый сет, однако после проигрыша во второй партии на тай-брейке серб все-таки прибрал победу к себе.

«Большую часть первых двух сетов он играл лучше. Я не мог найти уровень, допускал много ошибок. Но я провел идеальный тай-брейк (7:0) и после этого поднялся на пару уровней выше, чем был в начале матча, — говорил Новак. — Мощная борьба, но в четвертьфинале «Большого шлема» другого и не ждешь. Победу тебе не подарят, ее нужно зарабатывать».

Выиграть сет у Джоковича на «Ролан Гаррос» в этом году помимо Хачанова удалось лишь испанцу Карлосу Алькарасу, который имел первый номер «посева». Так что россиянин мог собой гордиться.

«Я ни о чем не жалею. Еще одно хорошее выступление на «Большом шлеме». Я уже несколько раз говорил, что моя цель — возвращение в топ-10. Это не конечная цель, но приятно этого добиться. Теперь еду домой с высоко поднятой головой», — сказал Карен на пресс-конференции после матча.

Однако приложенные усилия стоили россиянину травмы.

Карен Хачанов. Фото AFP

Стрессовый перелом

У Карена стрессовый перелом и частичный перелом в крестцовом отделе позвоночника. Стрессовый — значит вызван усталостным разрушением из-за повторяющейся нагрузки. То есть Хачанов слишком перегрузил свой организм.

Россиянин выступил с заявлением по поводу своей травмы. Он рассказал, что хотел успеть восстановиться к Уимблдону, но сейчас в надежде, что удастся выйти на корт в августе.

«Из-за досадной травмы, которую я получил на «Ролан Гаррос», я второй год подряд не смогу принять участия в Уимблдоне. Решение сняться с турнира далось мне нелегко, и я до последнего надеялся, что за эти несколько недель мне удастся восстановиться, однако моя медицинская команда дала понять, что в моем случае это невозможно. Как бы тяжело это ни было, сейчас сосредоточусь на восстановлении, буду упорно работать, чтобы выздороветь и вернуться к августовским турнирам. Вместе с тем я рад, что семья рядом со мной, и благодарен, что смогу присутствовать при рождении второго сына, которое мы ожидаем в скором времени», — написал Хачанов в соцсетях.

Карен уже потерял место в первой десятке рейтинга. Сейчас он занимает 11-ю строчку. А ведь к возвращению в топ-10 он шел достаточно долго и не раз заявлял, что это его цель. Он первым из «большой русской тройки» (как называют Хачанова, Рублева и Медведева) добрался до десятки. Это было в июне 2019 года. Он пробыл там пять месяцев, но быстрого камбэка не получилось.

В итоге Карен вернулся в топ-10 только на одну неделю. Это был первый случай в истории, когда в десятке мужского рейтинга находились трое россиян. Даниил Медведев занимает третью строчку, Андрей Рублев — седьмую. Хачанову снова предстоит совершить серьезные усилия, чтобы составить компанию своим друзьям на вершине рейтинга.

Даниил Медведев. Фото AFP

Медведев в числе фаворитов

Хачанова на Уимблдоне заменит аргентинский теннисист Хуан Мануэль Серундоло. Остальные главные российские игроки должны выступить на турнире. Даниил Медведев имеет третий номер «посева», а Андрей Рублев — седьмой.

Фаворитом в мужском розыгрыше является действующий чемпион Новак Джокович. У него есть шанс в этом году сравняться с Роджером Федерером по количеству побед в финале Уимблдона. У швейцарца — восемь титулов. Также Новак может выиграть свой пятый Уимблдон подряд. Это удавалось тому же Федереру и Бьорну Боргу.

Шансы Джоковича оценивают как 4 к 7. Даниил Медведев занимает в списке фаворитов третье место с вероятностью 10 к 1.

В женском розыгрыше среди «сеяных» четыре россиянки: Дарья Касаткина — 11-й номер, Вероника Кудерметова — 12-й, Анастасия Потапова — 20-й, Екатерина Александрова — 21-й. Ждут на турнире и восходящую звезду Мирру Андрееву.

По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, топовые игроки не имеют проблем с получением британской визы. Однако на Уимблдоне не выступит ряд российских юниоров из-за того, что турнир не допускает тех, кто получает господдержку.

Жеребьевка основной сетки Уимблдона пройдет 30 июня. Старт турнира запланирован на 3 июля.