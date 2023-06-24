Хачанов бился, чтобы вернуться в топ-10. Но подвиги в Париже обернулись травмой
Неприятные новости пришли для российских болельщиков тенниса. Один из сильнейших игроков нашей страны Карен Хачанов не выступит на Уимблдоне. Причиной стал стрессовый перелом. Ранее теннисист снялся с турнира в немецком Галле, который проходит на этой неделе. Таким образом, Хачанов пропустит весь травяной сезон. Но насколько все серьезно?
Возвращение в топ-10
Карен один из самых выносливых теннисистов в мире. Ему достаточно хорошо удаются затяжные пятисетовые матчи на турнирах «Большого шлема» и встречи в непростых условиях. Так, например, именно Хачанов единственным из россиян добрался до финала на Олимпиаде в невыносимо жарком Токио.
На «Ролан Гаррос-2023» Карен показал лучший результат среди соотечественников, уступив в четвертьфинале сербу Новаку Джоковичу. Андрей Рублев остановился в третьем раунде, Аслан Карацев — во втором, а Даниил Медведев — вообще в первом.
Для Джоковича россиянин стал серьезным испытанием. Карен даже выиграл первый сет, однако после проигрыша во второй партии на тай-брейке серб все-таки прибрал победу к себе.
«Большую часть первых двух сетов он играл лучше. Я не мог найти уровень, допускал много ошибок. Но я провел идеальный тай-брейк (7:0) и после этого поднялся на пару уровней выше, чем был в начале матча, — говорил Новак. — Мощная борьба, но в четвертьфинале «Большого шлема» другого и не ждешь. Победу тебе не подарят, ее нужно зарабатывать».
Выиграть сет у Джоковича на «Ролан Гаррос» в этом году помимо Хачанова удалось лишь испанцу Карлосу Алькарасу, который имел первый номер «посева». Так что россиянин мог собой гордиться.
«Я ни о чем не жалею. Еще одно хорошее выступление на «Большом шлеме». Я уже несколько раз говорил, что моя цель — возвращение в топ-10. Это не конечная цель, но приятно этого добиться. Теперь еду домой с высоко поднятой головой», — сказал Карен на пресс-конференции после матча.
Однако приложенные усилия стоили россиянину травмы.
Стрессовый перелом
У Карена стрессовый перелом и частичный перелом в крестцовом отделе позвоночника. Стрессовый — значит вызван усталостным разрушением из-за повторяющейся нагрузки. То есть Хачанов слишком перегрузил свой организм.
Россиянин выступил с заявлением по поводу своей травмы. Он рассказал, что хотел успеть восстановиться к Уимблдону, но сейчас в надежде, что удастся выйти на корт в августе.
«Из-за досадной травмы, которую я получил на «Ролан Гаррос», я второй год подряд не смогу принять участия в Уимблдоне. Решение сняться с турнира далось мне нелегко, и я до последнего надеялся, что за эти несколько недель мне удастся восстановиться, однако моя медицинская команда дала понять, что в моем случае это невозможно. Как бы тяжело это ни было, сейчас сосредоточусь на восстановлении, буду упорно работать, чтобы выздороветь и вернуться к августовским турнирам. Вместе с тем я рад, что семья рядом со мной, и благодарен, что смогу присутствовать при рождении второго сына, которое мы ожидаем в скором времени», — написал Хачанов в соцсетях.
Карен уже потерял место в первой десятке рейтинга. Сейчас он занимает 11-ю строчку. А ведь к возвращению в топ-10 он шел достаточно долго и не раз заявлял, что это его цель. Он первым из «большой русской тройки» (как называют Хачанова, Рублева и Медведева) добрался до десятки. Это было в июне 2019 года. Он пробыл там пять месяцев, но быстрого камбэка не получилось.
В итоге Карен вернулся в топ-10 только на одну неделю. Это был первый случай в истории, когда в десятке мужского рейтинга находились трое россиян. Даниил Медведев занимает третью строчку, Андрей Рублев — седьмую. Хачанову снова предстоит совершить серьезные усилия, чтобы составить компанию своим друзьям на вершине рейтинга.
Медведев в числе фаворитов
Хачанова на Уимблдоне заменит аргентинский теннисист Хуан Мануэль Серундоло. Остальные главные российские игроки должны выступить на турнире. Даниил Медведев имеет третий номер «посева», а Андрей Рублев — седьмой.
Фаворитом в мужском розыгрыше является действующий чемпион Новак Джокович. У него есть шанс в этом году сравняться с Роджером Федерером по количеству побед в финале Уимблдона. У швейцарца — восемь титулов. Также Новак может выиграть свой пятый Уимблдон подряд. Это удавалось тому же Федереру и Бьорну Боргу.
Шансы Джоковича оценивают как 4 к 7. Даниил Медведев занимает в списке фаворитов третье место с вероятностью 10 к 1.
В женском розыгрыше среди «сеяных» четыре россиянки: Дарья Касаткина — 11-й номер, Вероника Кудерметова — 12-й, Анастасия Потапова — 20-й, Екатерина Александрова — 21-й. Ждут на турнире и восходящую звезду Мирру Андрееву.
По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, топовые игроки не имеют проблем с получением британской визы. Однако на Уимблдоне не выступит ряд российских юниоров из-за того, что турнир не допускает тех, кто получает господдержку.
Жеребьевка основной сетки Уимблдона пройдет 30 июня. Старт турнира запланирован на 3 июля.