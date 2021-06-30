Рублев установил личный рекорд в Лондоне. Хачанов не повторил промахов Карацева

Вторая и четвертая ракетки России обыграли своих соперников и без серьезных проблем вышли в третий круг Уимблдона.

Уимблдон. Мужчины. Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 25) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:1, 7:6 (7:3), 6:3

Андрей Рублев (Россия, 5) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:1, 6:2, 7:5

Очередной день Уимблдона начался с маленькой неприятной сенсации для россиян: полуфиналист Открытого чемпионата Австралии Аслан Карацев вылетел сразу же в первом круге. Эксперты говорили о том, что трава — не самое подходящее покрытие для 3-й ракетки России. Вот только, по сути, оно не является любимым ни для одного из четырех играющих на турнире российских теннисистов. Андрей Рублев и Карен Хачанов бились уже за выход в третий круг на Уимблдоне — соперники им достались попроще, чем в первом раунде. Своей игрой они легко могли скрасить горечь от поражения Карацева — оставалось только реализовать ожидания болельщиков.

Хачанов против травмированного соперника

Во втором круге Уимблдона Карен Хачанов встречался с белорусом Егором Герасимовым. Если бы россиянин был в своей идеальной физической и психологической форме, то можно было бы предположить его достаточно легкую победу. Но в последнее время теннисист играет нестабильно, а Герасимов может эпизодически быть очень сильным соперником. Все зависело от настроя 4-й ракетки России.

Хачанову понадобилось всего 24 минуты, чтобы выиграть у белоруса первый сет. То ли Герасимов просто не настроился на игру, то ли его сбивали бурные аплодисменты, доносившиеся с других кортов, но практически ничего у него не получалось. Зато у Карена залетало почти все. Россиянин точно предугадывал действия противника и метко отправлял мячи вне поля видимости Егора. Так что белорусский теннисист взял всего гейм на своей подаче и отправился за счастьем во вторую партию.

И на следующий сет вышел другой Герасимов — более собранный и агрессивный. Несколько своих подач он взял под ноль. Игра, в отличие от первой партии, получилась абсолютно равной — до такой степени, что пришлось играть тай-брейк. Хотя Хачанов мог бы избежать этого и взять подачу соперника — не стоило допускать такого количества невынужденных ошибок. Зато эта возможность сыграла в пользу Карена во время решающего гейма — все-таки на подаче Герасимова он играл не так плохо. Поэтому и тай-брейк выиграл без особых нервов. Егора, по-видимому, беспокоила травма колена — на него были наложены несколько обширных повязок и тейпов. Иногда даже казалось, что до некоторых мячей белорус мог бы дотянуться, но решил сильнее не травмироваться.

Третья партия пошла было в том же ключе, что и предыдущая, но Карен все-таки дожал соперника и сделал брейк, не доходя до критической точки. А после уже можно было немного расслабиться и держать свою подачу. Это, собственно, и удалось — сет и матч Хачанов завершил с первого матчбола на подаче соперника.

Рекорд Рублева на Уимблдоне

Сегодня же, как и день назад, в тот же день, что и Хачанов, играл и Андрей Рублев. Победа над Ллойдом Харрисом во втором круге Уимблдона стала бы для 2-й ракетки России рекордной — никогда еще Андрей не заходил так далеко в Лондоне. Харрис и Рублев встречались до сегодняшнего матча всего раз — полтора года назад на харде южноафриканец вышел в финал турнира в Аделаиде, где выиграл у россиянина всего три гейма. Подача — основное преимущество Ллойда. В первом круге нынешнего Уимблдона против Ричардаса Беранкиса он сделал 24 эйса и четыре двойных ошибки. Хотя Рублев и в этом случае выглядел фаворитом, несмотря на некоторые огрехи при выступлениях на траве.

В первых двух сетах не было ничего выдающегося со стороны Харриса — всего он взял те же три гейма и ничего не смог показать против Рублева. И это при том, что южноафриканец успел выполнить в три раза больше эйсов, чем Андрей. Суть крылась в брейк-пойнтах: Рублев взял пять из семи, а Харрис реализовал один. Но и возможность у него была, собственно, только одна. У россиянина набранных очков за два сета получилось в два раза больше.

Борьба обострилась в третьем сете — Харрис впервые в матче вышел вперед, продолжал штамповать эйсы и чуть подправил статистику по виннерам. В седьмом гейме Ллойд заработал целых четыре эйса — Рублев к концу даже перестал стараться доставать мячи. Один из следующих геймов подарил совершенно полярные эмоции от Андрея: сначала громкий «Сome on!» после удачного розыгрыша, а потом еще более резкую фразу «Это линия!» после очка, отданного сопернику.

Рублев решил не доводить дело до тай-брейка, как это было в матче Хачанова, и разделаться с Харрисом до этого. Выиграв свою подачу и подачу соперника, он уверенно разобрался с южноафриканцем и забрал третью партию и весь матч. Два россиянина из четырех — в третьем круге Уимблдона. На очереди игра лидера сборной Даниила Медведева — он сыграет уже в четверг.