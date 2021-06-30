Карацев вылетел на Уимблдоне в первом же раунде. Что случилось с Асланом?

Жереми Шарди — крепкий орешек, который не удалось раскусить третьей ракетке России.

Лондон. Турнир «Большого шлема» Wimbledon. Открытые корты, трава

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Аслан Карацев (Россия, 20) — Жереми Шарди (Франция) — 6:7(4), 6:7(6), 3:6

Сегодня Аслану не улыбнулась удача — он единственный из четырех российских теннисистов не смог выйти во второй круг травяного «мэйджора». Для него это пятое поражение за семь матчей. В чем же причина спада после такого яркого старта сезона?

? Ну каааак же так, ?? Карацев в трех сетах проиграл ?? Шарди 6:7 (4), 6:7 (6), 3:6.



?? 1/64 | ATP | Уимблдон pic.twitter.com/nJYn86rMSd — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 30, 2021

Наименее удачное покрытие

Для начала нужно сказать, что Шарди — очень опытный игрок, универсальный. По крайней мере, более универсальный, чем Аслан, для которого трава — наименее удачное покрытие. За всю свою карьеру Карацев выиграл всего два матча уровня тура на траве. Если говорить точнее, ранее россиянин лишь пять раз принимал участие в травяных турнирах, включая квалификации Уимблдона в 2014 и 2015 годах, и неизменно терпел поражения.

— Не знаю, как могли изначально отдавать преимущество Карацеву, учитывая его опыт игры на травяном покрытии, — отметил заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Ожидался просто интересный, напряженный, равный, уважительный поединок. И получилось так, что матч обернулся в пользу Шарди. Его победа — это не какая-нибудь случайность или еще что-то. Противник достойный, Аслан мог выиграть, но не выиграл. Надо сказать, что Карацев все-таки слабее играет на траве, чем на других кортах. Почему? Потому что это специфическое покрытие. Сам по себе характер борьбы своеобразный. Здесь нужно, во-первых, иметь стабильную подачу, во-вторых, играть с лета и прибавлять в ней, в-третьих, держать обмен ударами. Карацев хорошо контратакует, но надо попадать в площадку. На траве все-таки низковатый отскок, а иногда и неправильный.

Впереди еще микст

По ходу игры россиянин часто не попадал в корт как надо и чаще соперника совершал ошибки. А Шарди, у которого, может, меньше сил и возможностей, воспользовался ситуацией. Во втором сете российский теннисист уступал Шарди по всем показателям, кроме выхода к сетке. Собравшись к 12-му гейму, Аслан заработал тройной сетбол, но не реализовал его, проиграв гейм на подаче француза с 40:0. В напряженной борьбе на тай-брейках Жереми Шарди довел счет по сетам 2:0 в свою пользу. Итог — небольшая усталость к третьему сету, из-за которой Аслан реже стал выходить к сетке, ноги стали меньше работать.

Если обобщить, то травяной корт — это нечто особенное. Здесь очень вероятны случайности, трудно прогнозировать. В этом году мы привыкли ожидать положительные исходы матчей, в которых участвует Аслан, но все же пока стоит сделать исключение для травы. Здесь даже специфика передвижения немножко другая. Тут нужно дифференцировать, чувствовать, какой мяч, с какой силой и с какой надежностью. Карацеву в одиночном разряде на Уимблдоне это не удалось, но впереди еще микст с Еленой Весниной. Учитывая их полуфинал на «Ролан Гаррос», все же можно думать об их выступлении в позитивном ключе.

Жереми Шарди прошел круг на «Большом шлеме» впервые с US Open-2019. За счет этой победы он прервал четырехматчевую серию поражений и одержал 12-ю победу на Уимблдоне. Матч с Карацевым продолжался достаточно долго — 2 часа 28 минут. В следующем круге нас ожидает поединок Шарди (Франция) — Ивашко (Белоруссия).