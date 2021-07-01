Медведев легко вышел в третий круг Уимблдона. Но россиянкам фатально не везет

Вторая ракетка мира в три сета выносит талантливого испанца.

Уимблдон. Мужчины. Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:4, 6:1, 6:2

Уимблдон. Женщины. Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Эшли Барти (Австралия, 2) — 4:6, 3:6

Елена Веснина (Россия) — Кори Гауфф (США, 20) — 4:6, 3:6

Дарья Касаткина (Россия, 31) — Елена Остапенко (Латвия) — 1:6, 6:3, 6:8.

В этом году Уимблдон довольно часто подвергается критике со стороны теннисистов: корты оказались слишком быстрыми и скользкими, трава — очень короткой, да и выйти никуда нельзя — игроки находятся в своеобразных баблах, а публика на трибунах при этом сидит без медицинских масок. На кого-то неудобства лондонского турнира, вероятно, оказали сильное влияние. Из турнира уже к третьему кругу выбыли сразу четыре теннисистки топ-10, но женский тур в последнее время стабильностью и не отличается. Для наших четверг прошел неоднозначно: уверенная победа Медведева, принципиальное противостояние Касаткиной и Остапенко (не в пользу россиянки), обидные поражения Блинковой и Весниной.

Барти — Блинкова

Блинкова не очень уверенно начала первый сет: девушки попеременно брали подачи друг друга. Анне дважды удалось отыграть достаточно важный гейм с 0:40, но все же сет остался за первой «сеяной». По ходу него создавалось впечатление, что Блинкова может не только навязать борьбу Барти, но и взять партию, потому что, откровенно говоря, австралийка не показывала своего лучшего тенниса и дарила много шансов россиянке. Барти допустила за первый сет слишком много невынужденных (18) и двойных (5) ошибок, первая подача не работала, но кросс справа все решил.

Во втором сете Барти заиграла гораздо чище и острее, она наконец-то обрела привычный для себя стиль игры. За исключением небольшого проседания, во время которого Блинкова взяла три гейма подряд, австралийка уверенно доминировала — успешно выходила к сетке, делала шикарный перевод по линии, улучшила процент первой подачи, хоть и продолжила достаточно часто ошибаться (итого 9 двойных за матч).

Если говорить в целом по игре, то Блинкова может смело записать этот матч себе в плюс: россиянка до последнего боролась за каждый мяч и не сдавалась. Но по ходу поединка казалось, что ее что-то беспокоило, Анна неуверенно наступала на ногу. Возможно, это сказалось на качестве ее игры. Барти провела далеко не идеальный матч, но, как и должна была, вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Катериной Синяковой из Чехии.

До этого Блинкова лишь раз побеждала теннисистку первой десятки — Белинду Бенчич на турнире в Шэньчжэне в прошлом году (3:6, 6:3, 6:3). Что касается Барти, то на травяном «мэйджоре» все еще выступает теннисистка, которая может ее сместить с первой строчки рейтинга WTA, — белоруска Арина Соболенко. Сейчас она занимает наивысшую для себя позицию в «живом» рейтинге — третье место.

Веснина — Гауфф

Противостояние девушек абсолютно разных поколений закончилось двойной ошибкой Елены Весниной. 17-летняя американка провела замечательный матч и совершила девять эйсов, пять двойных и реализовала три брейк-пойнта. С нашей точки зрения, объяснить поражение Весниной можно так: во-первых, Елена, учитывая ее карьеру, все же больше парница, чем одиночница, во-вторых, Гауфф — очень талантливая и молодая теннисистка, которая еще два года назад навела шороху на Уимблдоне, в-третьих, Елена возобновила выступление после рождения ребенка лишь в декабре прошлого года. Ну а нас еще ждет впереди микст Весниной с Карацевым, который, кстати, тоже завершил свое одиночное выступление на Уимблдоне. Что касается американки, Кори Гауфф в следующем раунде сыграет с победительницей матча Кая Юван (Словения) — Клара Бюрель (Франция).

Касаткина — Остапенко

Касаткина дважды подавала на матч, при счете 6:5 даже вела 30:0. Но Дарья к концу встречи, возможно, чуть заволновалась, слабо била по мячу, больше ждала ошибок от своей принципиальной соперницы, которой она проиграла уже второй раз за две недели. Елена, наоборот, проиграв гейм на своей подаче, вдохновилась этим. Остапенко возобладала над эмоциями и с холодной головой не дала довести игру до тай-брейков. В упорной борьбе Касаткина все же уступила латышке. Для Дарьи Уимблдон окончен, а вот Остапенко в третьем круге сыграет с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) — Ализе Корне (Франция).

Медведев — Алькарас

Карлосу Алькарасу всего 18 лет, ему предрекают большое будущее. Публика, кстати, ожидаемо поддерживала теннисиста из Испании, ведь на турнире отсутствует его великий соотечественник Рафаэль Надаль. «Станет ли Карлос заменой Рафе?» — пока вопрос, на который можно ответить лишь сомнением. Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева в беседе с «СЭ» охарактеризовала Алькараса так: «Испанский мальчик еще просто ребенок, он не соответствует уровню Медведева... но через два-три года он сможет конкурировать с игроками первой десятки».

Со времен US Open-2019, когда Медведев подпитывался отрицательной энергетикой трибун, вторая ракетка мира улучшила свои навыки общения с публикой. Перформанс теперь неотъемлемая часть его игры, он настоящая звезда тура, достаточно вспомнить итальянскую речь Даниила, когда он проигрывал Карацеву в Риме. Но на этот раз матч обошелся не без этого. Публика была на стороне Карлоса, и это не прошло бесследно для Даниила. Он часто троллил зрителей, оживленно жестикулировал, прикладывал палец к уху, демонстрируя им свое недовольство, но все было по-доброму. Можно с уверенностью сказать, что после каждого матча Медведева болельщикам будет что пообсуждать, независимо от результата.

An efficient performance from ?? @DaniilMedwed



The No. 2 seed defeats Alcaraz 6-4, 6-1, 6-2 to reach the third round.#Wimbledon pic.twitter.com/LYwl1tT54w — ATP Tour (@atptour) July 1, 2021

Итог: Алькарас сражался как мог, но Медведев на опыте вышел в третий круг Уимблдона, где встретится с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) — Бенжамен Бонзи (Франция).