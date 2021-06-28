Рублев и Хачанов потрепали нервы болельщиков, но не повторили ошибок Циципаса

Непогода чуть было не помешала российским теннисистам в Лондоне — оба уступили в первой партии, но сумели отыграться.

Уимблдон. Мужчины. Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 4:6, 6:4, 6:1, 6:2

Карен Хачанов (25) — Маккензи Макдональд (США) — 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)

Главное событие первого дня Уимблдона — это поражение в первом же матче грека Стефаноса Циципаса, которого считали одним из фаворитов всего турнира. К счастью, россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов подобных провалов избежали, хотя начали свои матчи тоже безобразно. Основная сетка Уимблдона вообще стартовала не без проблем. Матчи первого захода планировали начать еще в час дня по московскому времени, но из-за типичной лондонской погоды были отложены до вечера. Сначала вообще был риск, что сыграют только на двух кортах — тех, у которых есть крыша. Но к вечеру немного распогодилось, и матчи все-таки провели. Не все — некоторые перенесли на следующий день.

Российские спортсмены попали в число тех, кому пришлось ждать несколько часов хорошей погоды. В понедельник играли Андрей Рублев и Карен Хачанов. Стартовать их игры должны были одновременно, так и получилось — только уже в семь вечера. Действия развивались параллельно, поэтому поклонникам российского тенниса даже пришлось выбирать, за кем следить более пристально.

Эмоциональный матч Рублева

Вторая ракетка России Андрей Рублев в Париже на «Ролан Гаррос» выступил совсем неудачно — проиграл в первом круге Яну-Леннарду Штруффу. Во вторник с немцем предстоит сыграть Даниилу Медведеву — президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, видимо, памятуя о матче Штруффа с Рублевым, скромно надеется, что Даня пройдет дальше первого круга. Но лучше, чтобы он отомстил за соотечественника.

Матч Андрея с 47-й ракеткой мира Федерико Дельбонисом не считался слишком сложным для россиянина — на аргентинца никто особо не ставил. Вот только в первом сете сначала соперники шли ровно до середины партии, пока соперник Рублева внезапно не вышел вперед. Рублев тут же включился и начал выполнять сумасшедшие рискованные удары и волноваться, беря челленджи, которые оказались бессмысленными. Запала второй ракетки России до конца не хватило — при счете 5:4 в пользу аргентинца Рублев мог бы сравняться с тем по выигранным геймам, но в упорнейшей борьбе (несколько раз было поровну!) Андрей проиграл. А Дельбонис взял сет.

Рублев рьяно начал второй сет, сразу поведя 2:0. Но потом дал себе расслабиться и позволил аргентинцу сравнять счет. В конце четвертого гейма в партии Андрей уже не скрывал эмоций, громко крикнув, высвобождая накопившуюся агрессию. Но это ему не особо помогло — игра стала еще более равной, и никаких брейков даже не предвиделось, если не считать двух стартовых. Только в конце Рублев наконец взял себя в руки и сделал счет в матче равным — 1:1.

Чем дальше развивались события, тем увереннее выглядел Андрей — не стеснялся атаковать и не позволял эмоциям слишком уж преобладать над разумом. А вот Дельбонис совершал все больше невынужденных ошибок и постоянно попадал в ощутимый аут. Так что третий сет закончился за какие-то двадцать минут — два предыдущих были в два раза длиннее. И хорошо, что Рублев вроде бы снова нашел себя — повторять вылет после первого круга уж очень не хотелось всем.

Forehand fury ??@AndreyRublev97 belts 40 winners to move past Delbonis 4-6, 6-4, 6-1, 6-2.#Wimbledon pic.twitter.com/FEUEXsVmgp — ATP Tour (@atptour) June 28, 2021

И снова борьба в следующей партии. На несколько минут даже показалось, что у соперников взаимно разладился прием — геймы на своей подаче каждый выиграл под ноль. Позже все стало на свои места — Рублев повторил результат предыдущего сета, начав более уверенно выполнять удары, делать приемы прямо под заднюю линию соперника, от которых тот еще долго не мог оправиться и выполнять эйсы. Закономерная победа российского теннисиста — и, главное, выход во второй круг.

Проблемы Хачанова и успешный тай-брейк

Талантливый и подающий надежды Карен Хачанов играл с Маккензи Макдональдом. Россиянин в последнее время померк на фоне Медведева, Рублева и внезапно ярко заигравшего Аслана Карацева и стал четвертой ракеткой России. И здесь от него чудес уже не ждали.

В первой партии так и получилось — достаточно невнятная игра и закономерный проигрыш. А вот вторая прошла по другому сценарию — в достаточно сложных розыгрышах, когда постоянно становилось «ровно», Карену везло чуть больше, а удары были чуть точнее. Поэтому он уже при счете 5:2 мог забирать сет, но не смог этого сделать на подаче соперника. Оставалось надеяться на свою — та помогла ему, хотя и не с первого раза. Со второго сетбола Хачанов сравнивает счет в матче.

Победный заряд остался и на вторую партию, где Карен сразу же повел 3:0. Но все-таки ему пришлось посложнее Рублева: счет в партии получился достаточно комфортным, но вырывать геймы пришлось с трудом. Постоянный равный счет — непростая задача для любого спортсмена. Приходилось всегда рисковать и быть в напряжении. Тут бы взять себя в руки и закончить быстрее сет, но, видимо, менталитет такой у россиян — нужно создавать себе проблемы. С 5:1 счет стал 5:3, что опасно. А тут еще и Макдоналд начал резвее подавать и давить на Хачанова. Повезло, что Карен все-таки смог оставить этот сет за собой и с, казалось, миллионной попытки выиграть партию.

В четвертой партии начало казаться, что финальной не избежать — настолько плохо Карен начал сет, проигрывав 3:0. Но буквально минут через десять счет уже стал равным и плавно перетек в тай-брейк. Здесь Хачанов взял инициативу в свои руки и достаточно уверенно завершил этот матч — ошибок в целом у него получилось меньше, зато было больше эйсов за матч.

К середине матчей российских теннисистов в Лондоне выглянуло солнце, даря надежду на проведение матчей и окончание уже идущих. Рублев и Хачанов эту веру оправдали, пробившись во второй круг Уимблдона. Россия пока идет дальше без потерь в мужском одиночном разряде.