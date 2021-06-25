Состоялась жеребьевка травяного «мэйджора».

Два года теннисисты ждали Уимблдона, и наконец-то в понедельник, 28 июня, начнутся матчи основной сетки, в которую попали сразу восемь игроков из России. И у нас есть основания предполагать, что кто-то из них может претендовать на что-то серьезное, ведь ни Рафаэля Надаля, ни Наоми Осаки на турнире не будет. Жеребьевка немного накалила обстановку.

Медведев — Федерер

Даниил Медведев (2) и Роджер Федерер (6) попали в одну — последнюю — четверть сетки. Но сначала первая ракетка России встретится с Яном-Леннардом Штруффом. Немец на прошлой неделе обыграл Медведева в Галле со счетом 6:7, 3:6. 20-кратный чемпион «ТБШ» поборется за прохождение во второй круг с Адрианном Маннарино. Ранее швейцарский теннисист даже снялся с «Ролан Гаррос» для того, чтобы лучше подготовиться к своему любимому травяному «Шлему» и продолжить восстановление после травмы колена.

Андрей Рублев (4), который на прошлой неделе вышел в финал травяного турнира ATP 500 в Галле, на старте получил в соперники аргентинца Федерико Дельбониса, но если удастся пройти его и еще трех соперников, в четвертьфинале вероятно противостояние второй ракетки России с Новаком Джоковичем. Сам действующий чемпион Уимблдона в первом круге встретится с 19-летним Джеком Дрейпером (WC) из Великобритании.

Карен Хачанов (26) угодил в не самую приятную часть сетки — рядом с ним один их сильнейших «сеяных» на данный момент — Стефанос Циципас (3). Грек с русскими корнями поборется с Фрэнсисом Тиафу за прохождение во второй круг, а вот Хачанову в соперники достался квалифайер Маккензи Макдональд. В результате жеребьевки во второй четверти также оказался двукратный обладатель «Шлема» на траве Энди Маррей (WC), который сыграет с Николозом Басилашвили (24).

Аслан Карацев (26) попал в третью четверть сетки и в первом круге поборется с французом Жереми Шарди. В этой же четверти русский немец Александр Зверев (4) столкнется с Тэллоном Грикспором, а Маттео Береттини (8) — с Гидо Пельей. Ни тот ни другой представитель мировой десятки не отдаст легко Карацеву свою возможность получить первый титул «Большого шлема», тем более что итальянец только выиграл травяной турнир Queen's Club на 500 очков.

Барти — Блинкова

Учитывая недавние события и особую травматичность в туре, в женской части сетки возможно вообще все что угодно. Симона Халеп, победительница прошлого Уимблдона, снялась с турнира за пару минут до жеребьевки — не смогла восстановиться от травмы икроножной мышцы. Благодаря ей в «посев» попала российская теннисистка — Екатерина Александрова (32), в результате чего она начнет турнир со встречи с представительницей Германии Лаурой Зигемунд.

Первая ракетка мира Эшли Барти (1), снявшаяся с «Ролан Гаррос» из-за повреждения левого бедра, в первом круге сыграет с недавно вылечившейся от рака испанкой Суарес Наварро. Серена Уильямс (6), продолжающая охоту за рекордом по общему количеству титулов на «Шлемах», в первом круге встретится с белоруской Александрой Соснович, но ее прогнозируемым соперником по четвертьфиналу является Элина Свитолина (3) с Украины.

В стартовом матче первая ракетка России Анастасия Павлюченкова (16) сыграет с Аной Богдан из Румынии, Дарья Касаткина (31) — с Патрисией-Марией Циг, Елена Веснина — с итальянкой Мартиной Тревизан, Анна Блинкова — с Тимей Бабош. Уимблдонский турнир стартует 28 июня, финал пройдет 10 июля. За титул и девушки, и мужчины получат 1 700 000 фунтов стерлингов.

Все матчи первого круга Уимблдона с участием россиян

Мужчины

Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Андрей Рублев (5) — Федерико Дельбонис (Аргентина)

Карен Хачанов (25) — Маккензи Макдональд (США)

Аслан Карацев (26) — Жереми Шарди (Франция)

Женщины

Анастасия Павлюченкова (16) — Ана Богдан (Румыния)

Вероника Кудерметова (29) — Виктория Голубич (Швейцария)

Дарья Касаткина (31) — Патрисия-Мария Циг (Румыния)

Екатерина Александрова (32) — Лаура Зигемунд (Германия)

Анна Блинкова — Тимей Бабош (Венгрия)

Елена Веснина — Мартина Тревисан

Вера Звонарева — Мари Боузкова (Чехия)

Варвара Грачева — Петра Мартич (Хорватия)

Людмила Самсонова — Кайа Канепи (Эстония)

Светлана Кузнецова — квалифайер.