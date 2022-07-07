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Сегодня, 19:11

Рыбакина обыграла Халеп в двух сетах и сыграет с Жабер в финале Уимблдона

Казахстанская теннисистка Рыбакина вышла в финал Уимблдона
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал женской одиночной сетки Уимблдона.

В полуфинале спортсменка победила румынку Симону Халеп в двух сетах — 6:3, 6:3.

В финале Рыбакина сыграет против Онс Жабер из Туниса. Матч за титул запланирован на субботу, 9 июля.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Симона Халеп (Румыния, 16) — 6:3, 6:3

Теннис
Елена Рыбакина
Симона Халеп
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