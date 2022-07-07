Рыбакина обыграла Халеп в двух сетах и сыграет с Жабер в финале Уимблдона
Казахстанская теннисистка Рыбакина вышла в финал Уимблдона
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал женской одиночной сетки Уимблдона.
В полуфинале спортсменка победила румынку Симону Халеп в двух сетах — 6:3, 6:3.
В финале Рыбакина сыграет против Онс Жабер из Туниса. Матч за титул запланирован на субботу, 9 июля.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Симона Халеп (Румыния, 16) — 6:3, 6:3
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