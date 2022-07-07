Жабер победила немку Марию и вышла в финал Уимблдона

Теннисистка из Туниса Онс Жабер стала первой финалисткой Уимблдона-2022.

В полуфинале она победила немку Татьяну Марию в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:1.

В финале Жабер встретится с победителем второго полуфинала Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Симона Халеп (Румыния, 16), который также состоится сегодня, 7 июля (начало — в 18.00 мск).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Онс Жабер (Тунис, 3) — Татьяна Мария (Германия) — 6:2, 3:6, 6:1