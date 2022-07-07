Онс Жабер стала первой финалисткой Уимблдона
Жабер победила немку Марию и вышла в финал Уимблдона
Теннисистка из Туниса Онс Жабер стала первой финалисткой Уимблдона-2022.
В полуфинале она победила немку Татьяну Марию в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:1.
В финале Жабер встретится с победителем второго полуфинала Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Симона Халеп (Румыния, 16), который также состоится сегодня, 7 июля (начало — в 18.00 мск).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Онс Жабер (Тунис, 3) — Татьяна Мария (Германия) — 6:2, 3:6, 6:1
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