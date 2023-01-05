Australian Open проигнорировал антироссийские призывы. В Мельбурне не запретят играть нашим теннисистам

Попытки украинских дипломатов добиться отстранения наших спортсменов потерпели крах.

Организаторы Australian Open не станут реагировать на призывы посла Украины в Австралии отстранить от участия в турнире «Большого шлема» теннисистов из России и Белоруссии. Ранее сборные этих стран не были допущены на командник Nation Cup. Однако «мейджор» в Мельбурне еще осенью прошлого года заявил, что не станет следовать примеру Уимблдона и позволит россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе. Открытый чемпионат Австралии в прошлом году и так получил колоссальный имиджевый удар из-за истории с недопуском на соревнования непривитого Новака Джоковича. После этого пошли слухи о переносе турнира в Катар или в Сингапур. В такой обстановке новый скандал Australian Open точно ни к чему.

Принципиальная позиция

«Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных теннисных соревнованиях в нейтральном статусе, так будет и на Открытом чемпионате Австралии 2023 года», — сообщает издание Sydney Morning Herald со ссылкой на заявление Федерации тенниса Австралии.

В настоящее время в списке «сеяных» участников турнира в одиночном разряде трое российских мужчин, четверо россиянок и две представительницы Белоруссии. Кроме того, в квалификации заявлены один россиянин и две наши девушки. С учетом всех разрядов, на австралийские корты должны выйти более двух десятков спортсменов из двух стран.

Тем не менее вопрос об их участии снова стал обсуждаться из-за публикаций в соцсетях заявлений посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. Этот дипломат назвал позицию австралийской федерации тенниса беспринципной. «Я буду добиваться встречи с председателем и генеральным директором этой организации, чтобы изложить позицию правительства Украины», — пообещал Мирошниченко.

Дипломат ссылается на решение Уимблдонского теннисного турнира, который в июне прошлого года запретил выступление игроков из России и Белоруссии даже без флага из-за политического давления со стороны своего правительства. Этот демарш привел к тому, что мужская и женская ассоциации тенниса отменили начисление рейтинговых очков за выступление в Лондоне и оштрафовали организаторов Уимблдона. Навряд ли у австралийцев после случившегося есть желание повторить этот опыт.

Australian Open. Фото Global Look Press

Положительные сдвиги

Ассоциации ATP и WTA решили не включать сборные России и Белоруссии в список участников командного турнира Nation Cup, который в данный момент проходит в разных городах Австралии. Кроме того, у нас пока нет возможности выставлять свои сборные на Кубки Дэвиса и Билли Джин Кинг. Однако в том, что касается личных соревнований, ограничение в теннисе только одно — нейтральный флаг.

Более того, есть надежда на то, что в этом году общих правил будет придерживаться и Уимблдон. Во всяком случае накануне Открытого чемпионата Австралии такое пожелание высказали многие российские и белорусские звезды тенниса, а также именитые иностранцы. «Я надеюсь, что и Даниил Медведев, и другие россияне, и белорусы смогут играть повсюду», — заявил серб Новак Джокович.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурн-парке с 16 по 29 января. Квалификация стартует уже на следующей неделе. И единственное опасение, связанное с россиянами и белорусами накануне турнира, в том, что в ходе их матчей могут быть организованы какие-то провокации на трибунах. Ранее они имели место на небольших соревнованиях, но «мейджоры» в Париже и Нью-Йорке обошлись без неприятных событий с политическим подтекстом.

Правда, некоторые украинские теннисисты традиционно отказываются от послематчевого рукопожатия с представителями России и Белоруссии, ограничиваясь касанием ракетками, как было в разгар пандемии. Однако и здесь присутствуют положительные сдвиги. Так во вторник на турнире в Аделаиде украинка Ангелина Калинина пожала руку белоруске Виктории Азаренко. В сентябре украинские игроки требовали исключения Азаренко из списка участников выставочного турнира в Нью-Йорке, несмотря на то что Виктория давно проживает в США.