Открытый чемпионат Австралии потерял первую ракетку мира. Чем это грозит Медведеву?

Лидеры нашего тенниса получат более высокий номер « посева » , а в рейтинге ATP может поменяться первый номер

19-летний испанец Карлос Алькарас уверенно лидирует в мужском теннисном рейтинге, но при этом снимается со второго крупного турнира подряд. В ноябре он отказался от участия в финале ATP из-за игровой травмы, а теперь отозвал свою заявку на Открытый чемпионат Австралии из-за повреждения, якобы полученного на тренировке. Не самая удачная череда обстоятельств для молодого спортсмена, который сейчас, по идее, должен зубами цепляться за первую строчку рейтинга. Травма Алькараса — прекрасная возможность атаковать мировую вершину для его преследователей. В первую очередь для норвежца Каспера Рууда и серба Новака Джоковича.

Карлос Алькарас. Фото Global Look Press

Случайное неестественное движение

— Когда я был в лучшей форме в предсезонке, то получил травму из-за случайного неестественного движения на тренировке, — объяснил свое решение Алькарас в соцсетях. — На этот раз пострадала полуперепончатая мышца правой ноги. Я так много работал, чтобы достичь своего лучшего уровня в Австралии, но, к сожалению, я не смогу сыграть на Australian Open. Это трудный момент, но я должен оставаться оптимистом, восстановиться и смотреть вперед. Увидимся на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году.

Напомню, что в ноябре чемпион US Open 2022 повредил мышцы живота в четвертьфинале «мастерса» в Париже и после этого восстанавливался шесть недель. Потом он принял участие в выставочном турнире в Абу-Даби, где потерпел два поражения от Андрея Рублева и Каспера Рууда. Затем испанец отказался от выступления на командном Nation Cup и должен был начать сезон на следующей неделе на турнире Kooyong Classic в Мельбурне. Конечно, черные полосы бывают в карьере любого великого чемпиона. Однако Карлосу явно стоит внимательнее отнестись к своему здоровью. Предрасположенность к травмам сгубила в большом спорте великое множество талантов.

Как ни странно, теоретически Алькарас может сохранить первую строчку рейтинга, даже пропустив австралийский «мейджор». В прошлом году он вылетел здесь в третьем круге, набрав всего 90 очков. Во всяком случае Карлоса точно не обойдет нынешняя вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. Рафа должен защищать в Мельбурне 2000 очков, и это точно не позволит ему опередить соотечественника. Но есть и другие, более опасные преследователи. В первую очередь — Новак Джокович, пропустивший прошлый Australian Open из-за скандала с прививкой, а также Каспер Рууд, не выступавший в Мельбурне в 2022-м из-за травмы. Оба в случае удачного результата на «Большом шлеме» могут существенно пополнить свою очковую копилку.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Недостижимый лидер

Для лидеров российского мужского тенниса Даниила Медведева и Андрея Рублева единственное последствие снятия Алькараса — они будут посеяны на AO 2023 под более высоким номером. Если не откажется кто-то еще — то Даниил станет шестой ракеткой турнира, а Андрей — седьмой. Однако это мало что меняет, поскольку на «мейджорах», как известно, в разные сегменты сетки отправляется первая восьмерка лучших игроков. Догнать Карлоса Медведев не сможет точно — сейчас Даниил отстает от первой ракетки мира на 2755 очков, а в Мельбурне ему надо защитить 1200 за прошлогодний финал. В понедельник он еще лишится 295 очков за полуфинал ATP Cup, правда, при этом может компенсировать их за турнир в Аделаиде.

У Рублева ситуация попроще — год назад он набрал всего 90 баллов и чисто теоретически способен получить по итогам Открытого чемпионата Австралии дополнительно 1910 очков. Но сейчас на его счету в общей сложности менее 4000 пунктов, а значит, Алькарас для него в ближайшие три недели точно недостижим. На будущей неделе Андрей продолжит подготовку на втором турнире ATP 250 в Аделаиде, где «посеян» под первым номером. А вот Даниил перед стартом «мейджора» устроит себе недельный перерыв.

Тем временем стало известно, что женский турнир Открытого чемпионата Австралии тоже несет потери. От выступления отказалась самая возрастная участница в одиночном разряде — 42-летняя американка Винус Уильямс. Организаторы предоставили ветерану wild card, однако она накануне получила травму во время турнира в Новой Зеландии. Теперь это приглашение в основную сетку перейдет к австралийке Кимберли Биррелл.