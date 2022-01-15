«Его игра обернется гражданскими беспорядками». Джокович — снова в отеле с нелегальными мигрантами

Организаторы Открытого чемпионата Австралии не пересматривают турнирную сетку, хотя для всех очевидно — первый « сеяный » Новак Джокович участия в « мейджоре » не примет.

Новые день своей визово-вакцинной саги первая ракетка мира Новак Джокович провел как настоящий уголовник. Сначала его задержала австралийская полиция, затем 34-летний серб был доставлен для разговора с миграционным инспектором, а в конце концов лучшего теннисиста планеты поместили под охрану в отель для лиц, ожидающих депортации. В ночь на воскресенье по московскому времени дело звездного спортсмена рассмотрит Федеральный суд Австралии, после чего спортсмен почти наверняка будет выслан из страны. Этот негативный сценарий после повторного аннулирования визы Новака неизбежен, однако организаторы Australian Open продолжают хранить молчание относительно того, будет ли пересмотрена из-за этого сетка мужского турнира. Между тем уже завтра должно быть опубликовано расписание первого игрового дня.

And just like that — Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y — Lana Murphy (@LanaMurphy) January 15, 2022

Меньшее из зол

Сегодняшнее заседание суда в Мельбурне по обвинению Джоковича в нарушении визовых правил носило процедурный характер. Судья просто передал дело с окружного на федеральный уровень. Точка в саге будет поставлена тройкой арбитров в воскресенье, причем серб уже не будет иметь возможности подать апелляцию. Во время суда всплыло крайне занимательное письмо министра по делам иммиграции Алекса Хоука с мотивировками решения об аннулировании визы девятикратному победителю Australian Open. В нем министр, в частности, признает, что сам по себе теннисист, несмотря на отсутствие у него прививки, не представляет большой опасности для окружающих. Тем не менее его присутствие в Мельбурне в обход карантинных правил стало большой политической проблемой.

По мнению Хоука, выступление Джоковича на Australian Open в условиях жестких антиковидных ограничений в стране подхлестнет антипрививочные настроения в австралийском обществе и побудит других людей игнорировать карантинные меры. «Я принял во внимание тот факт, что господин Джокович является известным антиваксером, который публично заявил, что он против прививок от COVID-19, — написал министр. — Кроме того, я считаю, что присутствие господина Джоковича в Австралии потенциально может привести к гражданским беспорядкам, подобных ранее случавшимся в нашей стране, с митингами и протестами антиваксеров, которые могут сами стать источником напряжения в обществе и спровоцировать массовый отказа от бустерных доз вакцины».

Министр принял во внимание безответственное поведение Новака в середине декабря в Белграде, когда теннисист участвовал в публичных мероприятиях и лично давал интервью, несмотря на положительный результат ПЦР-теста. «Его поведение может стать примером для тех, кто не хочет соблюдать меры по охране здоровья после положительного теста на COVID-19, что приведет к серьезному риску для многих людей». Министр понимает, что высылка Джоковича вызовет значительные организационные, финансовые и политические проблемы, а также нанесет удар по репутации лучшего теннисиста мира и лишит его возможности выполнять свою работу. Тем не менее для Хоука это меньшее из зол, учитывая «растущее напряжение в обществе».

Головная боль организаторов

Между тем теннисный мир вынужден гадать, как из сложившейся ситуации станут выкручиваться организаторы Открытого чемпионата Австралии. Высылка Джоковича из страны — это в любом случае удар по рейтингу турнира, но есть и серьезные организационные проблемы. В данный момент Новак остается в сетке. Однако если он снимается по не зависящим от спорта причинам, тогда первой ракеткой турнира становится россиянин Даниил Медведев, а второй — Александр Зверев из Германии. По правилам Медведев должен переместиться в начало сетки, а Зверев — в конец. В целом ломается вся система «сеяных». Полностью распутать этот клубок может только новая жеребьевка, однако никаких сообщений о возможности такого поворота пока нет.

Теоретически можно не суетиться и просто засчитать Новаку поражение в первом матче против соотечественника Миомира Кецмановича. Это не совсем спортивно, но тоже вариант. Можно заменить Джоковича и на лаки-лузера. На эту роль претендует в том числе герой ATP Cup Роман Сафиуллин, проигравший в последнем круге квалификации. Но это также не кажется справедливым — верхняя половина сетки изначально оказывается слабее, чем нижняя, а лаки-лузер или Кецманович получают график как у первой ракетки мира. В общем, у организаторов австралийского «мейджора» — серьезная головная боль. И, видимо, по этическим причинам нет возможности объяснить людям возможные расклады до тех пор, пока Джоковича не посадят в самолет и не отправят в Белград.

Вообще-то, по правилам турниров «Большого шлема» после опубликования сетки новая жеребьевка не предполагается. Если Джокович будет официально снят до опубликования расписания первого дня, на его место во главе сетки перемещается пятый номер «посева» — россиянин Андрей Рублев. На место Рублева поднимается 17-й номер «посева» Гаэль Монфис из Франции, на место 17-го номера поместят дополнительного «сеяного» (имеющего высший рейтинг из «несеяных»), а место этого 33-го номера займет лаки-лузер. Если Джокович будет снят с турнира после выхода расписания первого дня, то сетку возглавит лаки-лузер, проигравший в квалификации. Однако вся нынешняя ситуация настолько нетипична, что может развернуться как угодно. В любом случае ждать развязки этого триллера осталось недолго.

Novax

Напомню, что Джокович является убежденным антиваксером, за что ему дали в соцсетях каламбурную кличку Novax (Новакс, No Vax — невакцинированный). В июне 2020 года Ноле переболел коронавирусом, заразившись во время серии выставочных турниров на Балканах, где игнорировались элементарные карантинные правила. После этого Джокович не раскрывал свой статус вакцинации, утверждая, что это знание о его здоровье даст соперникам некое преимущество. При этом организаторы Australian Open заранее объявили, что на турнир смогут въехать только вакцинированные иностранные теннисисты. Исключение обещали сделать только тем, кто вылечился от ковида в последние полгода. Правда, потом выяснилось, что исключение для переболевших — бюрократическая ошибка. Помимо Джоковича, в последнюю неделю не менее пяти иностранцев, приехавших в Австралию ради теннисного «мейджора» (теннисисты, персонал и судьи) и недавно перенесших ковид, были высланы из страны.

#australian police just pepper sprayed the crowd of supporters for #djokovic. Not one single country has condemned the tyrannical behaviour of the corrupt #Australian government . pic.twitter.com/fgyZPkyAjm — Gillian McKeith (@GillianMcKeith) January 10, 2022

Новака 30 декабря решением двух комиссий (Ассоциации тенниса Австралии и австралийского штата Виктория) также получил медотвод от прививки и 14-дневного карантина и 5 января вылетел из испанской Марбельи через Дубай в Мельбурн. Однако по прибытии в Австралию звездный серб был задержан в аэропорту и помещен в карантинный отель в местечке Карлтон (тот самый, в который он вернулся 15 января). У пограничной службы возникли сомнения по поводу достоверности данных в визовом досье спортсмена — в частности, истории его болезни во второй половине декабря, которая дала Новаку право на медотвод.

По словам теннисиста, он заразился ковидом на баскетбольном матче Евролиги в Белграде между «Црвеной Звездой» и «Барселоной» 14 декабря. Через два дня он стал экспресс-тест и ПЦР. Экспресс-тест был отрицательным, поэтому 17 декабря Джокович принял участие в публичном мероприятии, где без маски сделал селфи с детьми. 18 декабря якобы стало известно, что ПЦР у Новака — положительный. Тем не менее игрок не отменил интервью и фотосессию для французского издания L'Equipe, не предупредив журналистов о своем инфицировании. Впрочем, уже 22 декабря тест оказался отрицательным. Но в сербскую базу данных положительный тест почему-то внесен после отрицательного, и это дает основания подозревать, что первый ПЦР от 16 декабря фальсифицирован ради медотвода.

Организационный хаос

25 декабря Новак участвовал в еще одном публичном мероприятии в Белграде, а затем вылетел в испанскую Марбелью. Там у первой ракетки мира есть дом, а неподалеку находится точно такой же корт, как на Australian Open. На этом корте Джокович, еще не имея медотвода и разрешения на въезд в Австралию, готовился к первому «мейджору» сезона (видимо, у него были гарантии организаторов турнира о том, что никаких проблем с карантином не будет). После задержания в Мельбурне серб провел четыре дня в отеле для лиц, ожидающих депортации, в крайне стесненных условиях, но 10 января добился через суд освобождения. Судья пришел к выводу, что пограничники в аэропорту нарушили права теннисиста, не дав ему отдохнуть от перелета и не позволив немедленно связаться с адвокатами.

По решению суда Джокович был отпущен из карантинного отеля и начал тренировки, общаясь с десятками людей и теоретически имея возможность заразить их ковидом. И лишь через четыре дня министр по делам иммиграции Алекс Хоук снова аннулировал визу серба. На протяжении всего скандала с Джоковичем его фанаты устраивали митинги в Белграде и Мельбурне. Президент Сербии пытался надавить на правительство Австралии, а семья Новака выступала с утверждениями, что лучший теннисист планеты стал жертвой мирового заговора олигархов. Как бы то ни было, преследователи Новака действовали только в тот момент, когда оказывались под политическим давлением. При этом с одним из самых известных спортсменов планеты обращались оскорбительно жестко, как с закоренелым преступником.

Но все это, разумеется, не снимает вины с самого спортсмена, который в своем стремлении обойти правила также действовал глупо, позволив подозревать себя в фальсификации медицинских документов и нарушении карантинных правил сразу трех стран. Увы, то, что мы сейчас видим, — трагедия обоюдных ошибок. И со стороны Джоковича, и со стороны властей Австралии. Один стал заложником своих антиваксерских убеждений, другие — предстоящих весной выборов. А в итоге первый большой теннисный турнир сезона теряет первого «сеяного» и погружается в организационный хаос, которого в последнее время из-за ковида в спорте явный перебор.