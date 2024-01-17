Рублев улыбался, а не психовал. Россиянин уверенно вышел в третий круг Australian Open

После победы над Кристофером Юбенксом Андрей сыграет с другим американцем — Себастьяном Кордой.

Теннис. Australian Open-2024. Второй круг

Мужчины

Себастьян Баэс (Аргентина, 26) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 7:5, 2:6, 6:2, 6:4

Андрей Рублев (Россия, 5) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:4, 6:4, 6:4

Карен Хачанов (Россия, 15) — Александр Ковачевич (США, Q) — 6:4, 6:3, 4:6, 6:3

Флавио Коболли (Италия, Q) — Павел Котов (Россия) — 7:5, 6:3, 5:7, 6:2

Женщины

Мария Тимофеева (Россия, Q) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 1:6, 6:4, 6:1

Диан Парри (Франция) — Камилла Рахимова (Россия) — 7:5, 6:2

Мирра Андреева (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 6) — 6:0, 6:2

Анастасия Захарова (Россия, Q) — Кая Юван (Словения) — 6:1, 6:1

Паула Бадоса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:3

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10) — Алина Корнеева (Россия, Q) — 6:1, 6:2

Россиянин Андрей Рублев после нервного старта Australian Open, похоже, освоился в Мельбурне — свой второй матч на Открытом чемпионате Австралии наш теннисист выиграл у американца Кристофера Юбенкса очень уверенно, не затратив много сил. Прошел своего соперника из США Александра Ковачевича и прошлогодний полуфиналист Карен Хачанов. Хотя у мужчин без потерь среди россиян в четвертый игровой день не обошлось — вылетел Павел Котов.

Не время уставать

Напомним, что Рублев после титула в Гонконге в начале января едва не оступился в Мельбурне уже в первом матче — против Тиаго Сейбот Уайлда из Бразилии он упустил перевес в два сета, а затем и четыре матчбола в решающей партии. Мало того, на финальном супер-тай-брейке уступал 2:5 и, по собственному признанию, практически перестал верить в свою победу. К счастью, он все же сумел спастись — сам вовремя прибавил, а бразилец занервничал и допустил несколько ошибок. Но все же сил россиянин затратил многовато. Поэтому во втором круге ему требовалось обойтись без марафонского матча. И с этой задачей Андрей справился на отлично. Хотя соперника сложно было назвать слабым.

Юбенкс здорово провел прошлый сезон, ворвался в топ-40 рейтинга ATP, а на Уимблдоне добрался до четвертьфинала, где вел 2:1 по сетам у россиянина Даниила Медведева, пусть все же и уступил. Кристофера можно охарактеризовать как типичного представителя силового тенниса, он обладает отличной подачей, но в затяжных розыгрышах порой не выдерживает. Так что главной целью Рублева было наладить прием и самому прилично подавать.

Уже в стартовом гейме встречи Андрей взял подачу Юбенкса, однако в четвертом гейме россиянин едва не сделал ответный подарок — у соперника было три брейк-пойнта. К счастью, Рублев выбрался из этой непростой ситуации. При подаче на партию тоже возникли небольшие сложности, американец добрался до «ровно». Однако все завершилось хеппи-эндом. Второй сет получился на собственной подаче у Андрея идеальным — он выиграл 20 розыгрышей из 20! А на приеме сделал брейк в третьем гейме, чего хватило с лихвой.

Андрей Рублев и Кристофер Юбенкс. Фото Reuters

Третья партия прошла в целом по тому же сценарию — Рублев играл легко, не психовал, чаще улыбался, чем расстраивался. На сей раз за партию он на своей подаче проиграл три розыгрыша, так что вся борьба шла на подаче американца. При 1:1 Юбенксу удалось отыграть брейк-пойнты, а вот при 2:2 — нет. Абсолютно заслуженная победа россиянина, который в третьем круге встретится еще с одним теннисистом из США Себастьяном Кордой, который, кстати, год назад на этой стадии выбил из борьбы Медведева. «Очень доволен своей игрой сегодня. Прекрасно подавал, в самые важные моменты очень хорошо принимал. Рад, что победил в трех сетах — особенно после тяжелого первого круга», — прокомментировал свой успех Рублев.

Соперник-джентльмен

Хачанов столкнулся с большими сложностями, хотя его соперник Ковачевич и не входит в топ-100. Тем не менее американец в стартовой партии вел 3:0 и 4:1, после чего Карен взял пять геймов подряд. Во второй партии он сделал брейк при 1:1, а при 2:1 и «меньше» на его подаче произошел необычный эпизод. После подачи Карена соперник принял в коридор, однако мяч опуститься за пределами корта не успел — его на лету схватил мальчик, подающий мячи. Арбитр на вышке попросил переиграть очко, чем, конечно, возмутил россиянина. Тот начал было выходить из себя, но ситуацию разрядил благородный поступок Ковачевича, который отдал заслуженное очко нашему теннисисту. Тем не менее после выигранного гейма Карен немного пожурил судью, пусть та и уверяла, что руководствовалась правилами.

Вторую партию Хачанов взял, но третий сет все же проиграл. Мало того, уступал с брейком и в четвертом — 1:3, однако вновь, как и в дебюте, выдал серию из пяти выигранных геймов подряд. Теперь он сыграет с чехом Томашем Махачем, сенсационно в трех сетах разгромившим «сеяного» американца Фрэнсиса Тиафо. Жаль, что почин соотечественников не поддержал Котов — Павел взял лишь сет у итальянца Флавио Коболли.

Карен Хачанов. Фото Reuters

У женщин свои матчи выиграли Мирра Андреева, Мария Тимофеева и Анастасия Захарова. Зато, к сожалению, вслед за Камиллой Рахимовой и Алиной Корнеевой выбыла и Анастасия Павлюченкова. Опытная россиянка после поражения от испанки Паулы Бадосы пожаловалась на атмосферу на печально знаменитом шестом «тусовочном» корте Мельбурна. «Было шумно, как в ресторане: люди болтали, ели и пили. Не знаю, смотрели ли они вообще наш матч. А несколько мужчин напились и стали кричать и мяукать на меня. Возможно, они вопили «мяу» из-за такого тату на моей ноге, но все равно было неприятно», — цитирует ее INews.