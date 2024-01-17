«Ошеломительная игра, просто вау!» Публика в восторге от успехов Мирры

Андреева призналась, что сменила тренера, но стала от этого только сильнее.

Публика, СМИ и теннисные специалисты с восторгом восприняли выдающуюся победу юной россиянки Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Австралии. 16-летняя спортсменка менее чем за час разгромила одного из лидеров WTA-тура Онс Жабер из Туниса (6:0, 6:2). Это самый громкий успех нашей девушки на данный момент, но многие поклонники уверены — у Мирры очень большое будущее. Прогрессировать Андреева продолжает под началом своего давнего тренера Кирилла Крюкова, но объявила, что больше не сотрудничает с французским специалистом Жан-Рене Лиснаром.

Зачем думать о рейтинге?

«Я стараюсь не думать о рейтинге, — призналась после матча Мирра, которая после своей победы поднялась на 34-е место в онлайн-таблице WTA-тура и стала пятой ракеткой России. — Не считаю, что добилась чего-то невероятного, на это еще есть время. Иногда накручиваю себя. Но мне всего 16, зачем думать о рейтинге? Я поднимаюсь, поэтому цель — подниматься дальше. Может, незначительно, но все равно подниматься. Просто стараюсь не думать об этом, концентрироваться только на теннисе».

«Не скажу, что внимания ко мне слишком много. В подсознании пытаюсь абстрагироваться от этого, — приводит слова Андреевой sports.ru. — У меня хорошая команда, которая помогает с этим. Сейчас тренируюсь с русским тренером Кириллом Крюковым, он здесь со мной. Он главная составляющая моей команды. Раньше я тренировалась в академии Лиснара, но уже нет. Мы до сих пор базируемся во Франции, просто на других кортах. Конечно, после побед мне поступает много комментариев — как хороших, так и плохих. После проигрышей там вообще ужас творится, но я стараюсь не читать».

Кирилл Крюков работает с сестрами Андреевыми еще с тех времен, когда семья жила в Сочи до переезда на юг Франции. В академии Лиснара, который раньше также работал с Даниилом Медведевым, Мирра тренировалась с начала 2022 года. Тесному сотрудничеству во много способствовал тот факт, что у французского специалиста русская жена. Однако в данный момент родители Андреевой, видимо, посчитали, что их дочери лучше подходит другой вариант для тренировок. Как бы то ни было, прогресс в игре юной звезды налицо, а победителей не судят.

Сумела показать все лучшее, чем обладает

На пресс-конференции в Мельбурне Мирру также спросили о ее желании выступить на Олимпиаде. На данный момент Андреева не попадает в квоту из четырех игроков, которых может выставить одна страна, но до лета данная ситуация может измениться. «Интересно ли было бы мне отправиться на Олимпиаду в Париже? Возможно. Не знаю, поеду ли я, но если такой шанс будет, то я с радостью. На этом турнире я тоже мечтаю сыграть. Но посмотрим. Пока не знаю», — приводит слова Мирры пресс-служба Australian Open.

В соцсетях успехи Мирры восприняли с огромным энтузиазмом. Болельщики отмечают, что Жабер действовала не лучшим образом, но юная россиянка при этом показала «ошеломительный теннис». «Вау! 16-летняя Мирра Андреева разгромила шестую ракетку мира и своего кумира Онс Жабер и вышла в третий круг за 54 минуты. Самая крупная победа в ее карьере. Невероятно», — написал португальский журналист Жозе Моргадо.

«Самое лучшее в 16 лет — это отсутствие страха, — прокомментировала успехи Андреевой бывшая первая ракетка мира Динара Сафина в Tennis.com. — Просто выходишь на корт и играешь как можно лучше. Ты действительно не думаешь ни о чем другом. К сожалению, такого бесстрашия больше никогда не будет. Так что нужно наслаждаться этим и понимать, что это твое время — когда все тебя боятся, потому что никто тебя не знает. А ты, с другой стороны, никого не боишься, потому что полна уверенности».

Мирра Андреева. Фото Reuters

«Для своих 16 лет и при отсутствии опыта Мирра сумела показать все лучшее, чем обладает, — отметила в интервью «СЭ» знаменитый теннисный комментатор Анна Дмитриева. — Жабер было неприятно играть с такой юной теннисисткой, потому что надо было показывать взрослую игру, а она не получалась. И Онс не могла найти варианта, что могло бы принести проблемы этой маленькой девочке. Мирра показала, что она в любых условиях находит решение. На задней линии она усиливала игру, становилась мощнее. Она где-то напоминает мне Синнера по манере игры. Мирра явно прибавила за межсезонье и уже приближается к тому рисунку, который будет характерен для ее тенниса».