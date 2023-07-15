Корнеева не смогла стать самой титулованной юниоркой в истории. Но шансы еще есть

Пока Алина будет выбирать между юниорским рекордом и взрослым US Open, Ярослав Демин поборется за титул на Уимблдоне.

Уимблдон. Юниоры. Полуфинал

Никола Бартункова (Чехия) — Алина Корнеева (Россия) — 6:4, 7:6 (7:2)

Ярослав Демин (Россия) — Дарвин Бланш (США) — 4:6, 6:3, 6:4

Финальные пары на Уимблдоне определились в четверг и пятницу. У женщин титул разыграют Онс Жабер и Маркета Вондроушова, у мужчин — Новак Джокович и Карлос Алькарас. Но это касается взрослых. У юниоров в полуфинальных матчах россиянам было за кого поболеть. Алина Корнеева уже взяла два «Шлема» в этом году — на Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос». Ярослав Демин — тоже во Франции, но в парном разряде. Так что амбиции были у всех высочайшими.

Алина Корнеева. Фото Global Look Press

Обидное поражение Корнеевой

Матчи должны были состояться еще в пятницу, но их перенесли из-за дождя. Погода уже подпортила график игр в Лондоне — беспорядок с расписанием наблюдался с самого первого дня Уимблдона. Корнеева должна была противостоять Николе Бартунковой из Чехии, а Демин — встретиться с американцем Дарвином Бланшем. Матчи, конечно, состоялись, но на день позже — возможно, это повлияло на чей-то настрой.

Еще никогда в истории тенниса не было такого, чтобы один игрок среди юниоров побеждал на всех четырех «Шлемах» в сезоне. И даже на трех. Корнеева еще может стать такой спортсменкой, но календарный «Шлем» уже не соберет. В Алину верилось практически стопроцентно — так напористо она шла за победами на юниорском уровне. Но Бартункова смогла ее остановить.

Россиянка много ошибалась на старте матча, и ее соперница смогла сделать брейк. Можно было спокойно отыграться, только ни одного брейк-поинта так и не удалось реализовать в первой партии. При этом количество невынужденных ошибок было почти равным.

Корнеева разозлилась во втором сете и практически сразу повела в счете, сделав брейк. Потом раз за разом брала свои подачи и даже имела двойной сетбол на приеме, но не смогла сохранить и упрочить преимущество. Казалось, что Алина уже отыгралась, однако Никола так не думала. Сделав обратный брейк, Бартункова перевела партию на тай-брейк, где уверенно взяла его. Опять же, невынужденных ошибок не настолько больше у Корнеевой, но чешка, к сожалению для Алины, была сильнее.

При этом Алина уже хочет перейти на взрослый уровень. По словам теннисистки, в юниорах соперницы могут быть не самыми сильными. Во взрослых все играют по-разному, что помогает потом выигрывать и по юниорам: «Там у девушек опыта гораздо больше, они намного разнообразнее. В юниорском туре кто-то бьет, а кто-то качает, никогда нет середины. А на взрослых турнирах практически все играют разнообразно. Это мне помогло, я развила свой теннис».

Корнеева говорила о том, чтобы заявиться в квалификацию US Open среди взрослых. Наверняка она сможет набрать необходимый рейтинг, попробовать квалифицироваться в основную сетку, а в случае неудачи выступить на юниорском уровне. Даже несмотря на проигрыш на Уимблдоне, Алина может стать сильной спортсменкой на уровне WTA.

Ярослав Демин. Фото Global Look Press

Неожиданный подарок Демина

К счастью, Ярослав Демин скрасил горечь от поражения Корнеевой. Амбициозный парень не скрывает своих желаний — он тренируется в академии Рафаэля Надаля, играл с ним тет-а-тет и видит себя в топе через несколько лет. Сейчас он хочет выиграть Уимблдон и US Open. Правда, и в одиночке, и в паре, но второго уже не случится — Демин вместе с напарником из США вылетели с турнира. А вот в одиночном разряде получится — Ярослав вышел в финал «мейджора» в Лондоне.

В полуфинале россиянину пришлось играть с американцем Дарвином Бланшем. Первый сет остался за соперником Ярослава — он вел в большинстве розыгрышей, у Демина попытки атаки проходили редко. Никакой возможности взять свою подачу американец не давал, зато сделал брейк в начале партии и удержал его. И круто, что во втором сете россиянин смог прибавить. В одном из геймов ему очень повезло — мяч попал в трос и упал под сеткой на стороне Дарвина. Демин не стал сдерживать эмоции — сначала очень громко обрадовался, потом извинялся перед Бланшем. Но таким образом случился брейк, что и помогло сравнять счет по партиям.

Третий сет не хотел уступать никто. Ярослав взял только один розыгрыш за два стартовых гейма, но сумел сразу же сделать обратный брейк. Дальше россиянин будто очнулся и начал владеть инициативой. Дважды у Демина были брейк-поинты в геймах, американец спасался, но в конце уже не смог ничего поделать — еще один брейк россиянина помог ему пробиться в финал. За титул Ярослав сыграет с местным спортсменом Генри Сирлом. Симпатии болельщиков будут явно не на стороне россиянина — понадеемся, что его это не собьет.