Уимблдон-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Главное о предстоящем Уимблдонском турнире.

Когда и где пройдет Уимблдон

136-й розыгрыш турнира серии «Большого шлема» Уимблдон в 2023 году состоится с 3 по 16 июля. Матчи традиционно пройдут на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Всего в комплексе расположен 41 травяной корт, 19 из которых используются для проведения Уимблдонского турнира.

Среди них — Центральный корт и корты под номерами с 1 по 12 и с 14 по 19 (корт № 13 существовал на территории клуба с 1922 по 2007 год). На территории проведения соревнований отсутствует электрическое освещение, поэтому матчи приходится заканчивать с наступлением темноты.

Это будет первый Уимблдонский турнир, организованный во времена правления короля Карла III.

Где смотреть трансляции Уимблдона

Официальных трансляций Уимблдонского турнира в России не будет. Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр — в разделах «Большого шлема» и Уимблдона.

Фото Reuters

Расписание Уимблдона

Основная сетка турнира серии «Большого шлема» Уимблдон начнется в понедельник, 3 июля. Финал в женском одиночном разряде пройдет в субботу, 15 июля, среди мужчин — в воскресенье, 16 июля.

1-й раунд. Мужчины и женщины — 3-4 июля.

2-й раунд. Мужчины и женщины — 5-6 июля.

3-й раунд. Мужчины и женщины — 7-8 июля.

4-й раунд. Мужчины и женщины — 9-10 июля.

Четвертьфинал. Мужчины и женщины — 11-12 июля.

Полуфинал. Женщины — 13 июля.

Полуфинал. Мужчины — 14 июля.

Финал. Женщины — 15 июля.

Финал. Мужчины — 16 июля.

Регламент Уимблдона-2023

В основной сетке Уимблдонского турнира в женском и мужском одиночных разрядах выступают по 128 игроков. В парных турнирах участвуют по 64 дуэта, среди смешанных пар — 48. Большинство мест в основной сетке турнира предназначено для теннисистов, занимающих верхние строчки в рейтингах ATP и WTA. При этом часть из них представляют победителям квалификационных турниров. Также организаторы могут выдавать теннисистам wild card.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Участники Уимблдона-2023

На турнир вернутся российские и белорусские теннисисты, которые были отстранены от участия в прошлогоднем розыгрыше из-за ситуации на Украине.

Жеребьевка основной сетки соревнований прошла 30 июня. Первые матчи российских игроков:

Даниил Медведев — Артур Фери (Великобритания);

Андрей Рублев — Макс Перселл (Австралия);

Александр Шевченко — Адриан Маннарино (Франция);

Роман Сафиуллин — Роберто Баутиста-Агут (Испания);

Аслан Карацев — Люка Ван Аш (Франция).

Вторая ракетка мира Новак Джокович начнет турнир матчем с аргентинцем Педро Качином.

По ходу сетки в четвертьфинале Уимблдона Медведев может встретиться со Стефаносом Циципасом, Рублев — с Джоковичем. Действующим победителем турнира среди мужчин является Новак Джокович.

Первые матчи российских теннисисток:

Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд (США);

Камилла Рахимова — Кристина Бушкэ (Испания);

Людмила Самсонова — Ана Богдан (Румыния);

Вероника Кудерметова — Кайя Канепи (Эстония);

Анастасия Потапова — Селин Наэф (Швейцария);

Маргарита Бетова — Кая Юван (Словакия);

Мирра Андреева — Сиюй Ван (Китай);

Екатерина Александрова — Эмма Наварро (США);

Анна Блинкова — Янина Викмайер (Бельгия).

Елена Рыбакина из Казахстана начнет турнир матчем против американки Шелби Роджерс, белорусская теннисистка Арина Соболенко — против Панны Удварди из Венгрии. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разрядке является Елена Рыбакина.

Дарья Касаткина. Фото Reuters

Что говорят участники об Уимблдоне-2023

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о фаворитах предстоящего Уимблдона-2023.

«Очевидно, что я еду на турнир с большой уверенностью, но я видел статистику, что Новака на траве больше побед, чем у всех игроков топ-20, вместе взятых. Что я могу сказать об этом? Новак — главный фаворит Уимблдона, это очевидно, но я постараюсь играть на этом уровне, чтобы иметь шансы победить его или выйти в финал Уимблдона», — цитирует испанца Eurosport.

Сербский теннисист Новак Джокович накануне Уимблдонского турнира ответил на вопрос о том, считает ли себя величайшим игроком в истории.

«Я не позволяю себе называть себя величайшим. Я считаю это неуважением к другим поколениям игроков, которые проложили для нас путь. И меня очень трогает то, что я часть истории», — приводит слова Джоковича Independent.

Норвежец Каспер Рууд иронично рассказал о подготовке к выступлению на Уимблдоне.

«У меня уже чешутся глаза, потому что у меня на самом деле аллергия на траву. Нужно будет снова начать принимать таблетки от аллергии. Вчера на поле для гольфа была поздняя ночь. Я уже чувствую это сегодня утром. Но я все равно планирую преуспеть.

К тому же у The Weeknd два концерта в первую неделю Уимблдона. Так что моя мотивация достойно выступить на самом деле довольно высока, чтобы я мог попасть на третье шоу (смеется)», — цитирует Рууда Sportskeeda.

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала, что с этого сезона снят запрет на ношение цветного нижнего белья.

«Все девушки очень рады этому решению, потому что одно дело бороться с соперницей на корте и справляться с нервами, а другое — иметь дополнительный источник стресса в этот момент, когда ты думаешь о месячных.

Если твоя юбка испачкается, это вызовет дополнительный стресс, не хочется об этом думать. Наконец-то мы получили решение этой проблемы. Я не думаю, что это как-то негативно скажется на турнире, но для нас, девушек, это очень важно», — приводит Sky Sports news слова Касаткиной.

Новак Джокович. Фото Reuters

Главные фавориты Уимблдона-2023

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» назвала фаворитов Уимблдона-2023 среди мужчин.

«Новак Джокович — основной фаворит Уимблдона. Также хорошие шансы вполне у Хуркача, Зверева, Рублева — почему нет? В основном это подающие ребята, здорово играют у сетки, умеют играть на задней линии. Синнера и Медведева тоже бы включила в число претендентов на победу в Лондоне. Хотя у Дани не было таких искрометных результатов до Уимблдона, но сбрасывать со счетов третью ракетку мира никогда нельзя. Очень жалко, что Карен Хачанов травмировался и снялся», — сказала Веснина «СЭ».

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский также высказался о фаворитах предстоящего Уимблдона.

«У мужчин фавориты Новак Джокович и Карлос Алькарас, у женщин — Ига Швентек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Призовой фонд Уимблдона-2023

В 2023 году на британском турнире серии «Большого шлема» ожидаются рекордный призовой фонд: 44,7 миллиона фунтов — это на 11,2% больше, чем в 2022 году. Победители женского и мужского одиночного разряда заработают по 2,35 миллиона фунтов, финалисты — 1,175 миллиона.

Фото Reuters

Кто из популярных спортсменов пропустит Уимблдон-2023

Российский теннисист Карен Хачанов не выступит на Уимблдонском турнире из-за стрессового перелома. Об этом сообщил сам спортсмен в социальных сетях.

«Из-за досадной травмы, которую я получил на Открытом чемпионате Франции (стрессовый перелом и частичный перелом крестцовой кости), я не смогу участвовать в Уимблдоне второй год подряд», — написал Хачанов.

Уимблдонский турнир пропустит россиянка Анастасия Павлюченкова. По ее словам, она уже использовала защищенный рейтинг для участия в двух турнирах «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос» в 2023 году, а на момент заявки на Уимблдон Павлюченкова была в районе 400-го места в рейтинге WTA и не могла претендовать на попадание в основную сетку.

Российская теннисистка Анна Калинская из-за повреждения не сможет принять участие в Уимблдоне, сообщает пресс-служба турнира. 24-летняя теннисистка получила травму левого подколенного сухожилия.

Также на Уимблдоне-2023 не выступит испанец Рафаэль Надаль — из-за проблем со здоровьем.

«С печалью сообщаю, что после разговора с моими врачами и получения результатов медобследования я не смогу сыграть на Уимблдоне в этом году. Как все вы можете представить, это тяжелое решение, но необходимо время, чтобы вылечить травму, которую я получил на «Ролан Гаррос», — написал испанец.

Из-за травмы не сыграет британская звезда Эмма Радукану, победительница US Open 2021.

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф и француз Гаэль Монфис снялись с Уимблдона-2023.

Их места в основной сетке займут два лаки-лузера.