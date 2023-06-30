Медведев начнет Уимблдон в щадящем режиме. Россиянину на старте досталась 389-я ракетка мира

Итоги жеребьевки травяного «Большого шлема».

Даниил Медведев и остальные россияне узнали первых соперников на Уимблдоне, стартующем 3 июля. Нельзя сказать, что жеребьевка прошла для Медведева сверхудачно, да и «Ролан Гаррос» показал — в плохой для себя день лидер российского тенниса может проиграть кому угодно. Но все же радует, что непобедимый в последние годы на Уимблдоне серб Новак Джокович может встретиться Даниилу только в финале. В то же время Андрею Рублеву повезло заметно меньше, да и первая ракетка России у женщин Дарья Касаткина попала, пожалуй, в самую непростую четверть сетки.

Только не проиграть самому себе

Медведев, напомним, в нынешнем сезоне на траве провел пока два турнира — в Хертогенбоше (Нидерланды) и в Галле (Германия), выиграв в общей сложности лишь два матча. С учетом того, что в 2022-м в Хертогенбоше и Галле россиянин доходил до финалов, на первый взгляд, он сделал серьезный шаг назад в своем травяном теннисе. С другой стороны, третий номер мирового рейтинга и третий «сеяный» на Уимблдоне явно подходит к травяному «Большому шлему» достаточно свежим. И если избежит сбоев на ранних стадиях и прибьется к кортам, то вполне способен замахнуться на свой лучший результат. Кстати, на Уимблдоне у Даниила личный рекорд довольно скромен — четвертый круг в 2021-м, когда в затяжном пятисетовом матче он уступил поляку Хуберту Хуркачу.

Опыт «Ролан Гаррос» — 2023 в любом случае заставляет с осторожностью смотреть на перспективы россиянина. Тогда Медведев прибыл в Париж в качестве триумфатора «мастерса» в Риме и одного из главных фаворитов, но уже на старте вылетел от квалифая из Бразилии Тиагу Сейбота Уайлда. Впрочем, сейчас первый «барьер» выглядит даже проще — 20-летний британец Артур Фери занимает только 389-е место в рейтинге ATP. За последние несколько недель Фери провел на траве четыре турнира с учетом «челленджеров», выиграв всего две игры. А в основной сетке «Больших шлемов» он прежде вообще ни разу не играл. Да и сейчас не сыграл бы, не получи от организаторов wild card. Понятно, что, как и большинство британских теннисистов, Артур на траве играть умеет, но все же его уровень несопоставим с уровнем Медведева. Поэтому для Даниила на старте главное — не проиграть самому себе.

Зато во втором круге Медведев может встретиться со своим недавним обидчиком в Хертогенбоше — французом Адрианом Маннарино, если тот обыграет еще одного россиянина Александра Шевченко. В третьем круге не исключен матч с неплохим специалистом в игре на траве Таллоном Грикспуром из Нидерландов, в четвертом — с американцем Томми Полом, в четвертьфинале — с греком Стефаносом Циципасом либо британцем Кэмероном Норри. Также в этой четверти и легендарный сэр Энли Маррей — опытнейший британский теннисист уже во втором круге идет на Циципаса. Отметим, что Медведев попал в верхнюю половину, которую возглавляет лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас, в четвертьфинале идущий на датчанина Хольгера Руне. В этой части выделим и Александра Зверева из Германии с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Дарья Касаткина. Фото AFP

Рублеву и Касаткиной не слишком повезло

К Рублеву жребий Уимблдона был явно неблагосклонен — уже во втором круге седьмой «сеяный» может сыграть с соотечественником Асланом Карацевым, в третьем — с прошлогодним финалистом австралийцем Ником Кирьосом, а в четвертом — со своим обидчиком по финалу в Галле Александром Бубликом из Казахстана или канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Но даже если Рублев преодолеет все эти непростые препятствия, то в четвертьфинале его наверняка будет ждать Джокович — семикратный чемпион Уимблдона, выигравший четыре последних травяных «Больших шлема». Разве что Андрею подсобит Хуркач — поляк может встретиться с Новаком в четвертом круге.

В женской сетке в не самой завидной роли Рублева выступит 11-я «сеяная» Касаткина. Дарья уже в третьем круге идет на белоруску Викторию Азаренко, а в четвертом — на седьмую «сеяную» Кори Гауфф из США. Но это еще полбеды, в четвертьфинале первой ракетке России у женщин светит матч с Игой Свентек из Польши. Пусть лидер мирового рейтинга и играет на траве не столь уверенно, как на грунте, а на прошлогоднем Уимблдоне сенсационно вылетела в третьем круге, она все равно остается одной из главных фавориток Уимблдона.

В верхнюю половину сетки попали и еще две «сеяные» россиянки — Вероника Кудерметова (12) и Людмила Самсонова (15). При этом они при удачных раскладах могут встретиться в четвертьфинале. В нижней половине из «сеяных» теннисисток нашей страны расположились Екатерина Александрова (21) и Анастасия Потапова (22). Александрова, выигравшая на траве в этом году титул в Хертогенбоше, уже в четвертом круге может сыграть со второй «сеяной» Ариной Соболенко из Белоруссии. Потапова также располагается в этой четверти. Как, впрочем, и 16-летняя сенсация Мирра Андреева, пробившаяся из квалификации. Юная россиянка начнет турнир матчем с китаянкой Сиюй Ван, а уже во втором круге возможна игра с Барборой Крейчиковой из Чехии. В соседней части не исключено уже в четвертьфинале повторение прошлогоднего финала — Онс Жабер из Туниса против чемпионки-2022 Елены Рыбакиной из Казахстана. Добавим, что в основных сетках одиночных разрядов сыграют 14 представителей России — пятеро мужчин (напомним, Карена Хачанова не будет из-за травмы) и девять женщин.