Лучший российский теннисист в четырех партиях победил Мартона Фучовича из Венгрии.

Уимблдон. Третий круг

Даниил Медведев (Россия) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

Из-за дождевых переносов Даниил Медведев играет на Уимблдоне каждый день. Вчера и позавчера был матч с французом Маннарино, который прервали уже не только из-за погоды, но и из-за темноты. Освещения на нецентральных кортах в Лондоне нет. В третьем круге россиянину достался в соперники Мартон Фучович и одновременно шанс выйти в четвертый раунд третьего «мейджора» сезона. Даниил всего один раз доходил до этой стадии на Уимблдоне.

Мартон Фучович и Даниил Медведев. Фото Reuters

Пародия Медведева на своего соперника

Мартон — «качок» теннисного мира. Фучович с детства работал над собственной физической формой — в молодости соперники просто ничего не могли противопоставить такому спортсмену. В 2010 году Мартон в юниорах взял как раз Уимблдон и не проиграл по ходу турнира ни одного сета.

На взрослом уровне Фучович запоминается не своими результатами (хотя в 2021-м он был в четвертьфинале Уимблдона), а физической формой и мемами, связанными с ней. На Australian Open-2023 венгр за четыре с половиной часа обыграл Федерико Корию, а после победы содрал футболку и показал накачанное тело. Фотографии рычащего теннисиста с голым торсом тогда облетели весь интернет.

На это отреагировал и Даниил Медведев, во втором круге в шутку оголив бедро. Россиянин объяснил этот жест после победы в интервью на корте: «Многие, наверное, видели фото Мартона после матча. У меня мышцы чуть меньше, чем у него, так что я так еще и над собой посмеялся».

Отношения Медведева с травяным покрытием кажутся лучше, чем с глиняным, хотя в этом году Даниил выиграл всего два матча на траве до Уимблдона. Но на это покрытие россиянин жалуется гораздо меньше, а недавно вообще признался, что начинает воспринимать это покрытие как родное: «Раньше я говорил, что не чувствую себя на травяном покрытии как дома. Кажется, сейчас я начинаю чувствовать себя тут как дома. Я еще не внутри, но уже у двери. Я не знаю, мог ли я расслабиться сегодня ночью, потому что наш матч не был доигран. Пару лет назад у меня было такое в игре с Хуркачем. Я тогда проиграл, потому что вечером готовился так, словно меня ждет новый матч: принял ледяную ванну, провел остальные процедуры. В этот раз я даже не помыл голову. Впрочем, душ я все же принял», — приводит официальный сайт Уимблдона слова Медведева.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Победа с небольшим скандалом

На этот раз Даниилу и Мартону ничего не мешало играть — их матч был поставлен первым запуском на корте номер 1, который имеет крышу. Активнее в первом сете начал действовать венгр, который сделал брейк и повел в матче. У Даниила была возможность отыграться, реализовав двойной брейк-поинт, но Фучович его отыграл. В целом теннисисты играли равно, ошибок чуть больше накопилось у Медведева, но не критичное количество.

Дальше борьба обострилась, и хороших розыгрышей и опасного счета стало больше. В основном в геймах было равенство, а провальным получилась только одна из подач Мартона. Ее Медведев забрал под ноль, что решило исход второй партии. Стоит отметить классную игру Даниила у сетки, где он выиграл 9 очков из 12.

В третьей партии случился небольшой скандал. Теннисисты сошлись в розыгрыше у сетки, после венгр отправил мяч к задней линии и заставил Даниила ошибиться. Но судьи высмотрели у Фучовича аут. Мартон решил с этим поспорить — система hawk-eye оказалась на его стороне и показала качание линии. Главный арбитр назначил переигровку, с чем венгр, конечно, был не согласен. Ее выиграл Медведев, а потом в похожей ситуации с ошибочным аутом Мартона еще раз. Не то чтобы это все были решающие моменты сета — таким стал брейк в начале партии, но настроение Фучовичу явно подпортили.

В четвертом сете Медведев снова сделал быстрый брейк в начале, а потом имел двойной матчбол на подаче Фучовича. Но не смог его реализовать — Мартон бился до последнего, перед этим имев еще и брейк-поинт. А свою подачу Даниил уже не упустил, закончив матч с четвертого матчбола.

Впервые в сезоне россиянин вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» — в Австралии и Франции у него это не получалось. Дальше Медведев сыграет с Иржи Лехечкой или Томом Полом — у него будет возможность пробиться в четвертьфинал Уимблдона впервые в карьере.

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