Медведев вышел в четвертый круг Уимбодона

Россиянин Даниил Медведев обыграл венгра Мартона Фучовича в третьем круге Уимблдона — 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Матч длился 3 часа.

Медведев за игру сделал 6 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. У Фучовича — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 из 5 реализованных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал третья ракетка мира сыграет с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Томми Пол (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 6:3, 6:4, 6:4