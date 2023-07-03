Уимблдон Шараповой: победа над Сереной, скандал с костюмом, Тэтчер на трибуне

Первый триумф российской теннисистки на турнире «Большого шлема».

На Уимблдоне-2023 стартовали матчи первого круга, а 19 лет назад, 3 июля 2004 года, 17-летняя россиянка Мария Шарапова выиграла этот турнир, победив в финале саму Серену Уильямс.

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Для Марии это был второй финал в Лондоне. В 2002-м она уже играла в решающем матче, правда, юниорского турнира.

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Тогда Шарапова уступила своей соотечественнице — первой ракетке мира в юниорском одиночном рейтинге Вере Душевиной.

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На Уимблдоне-2004 Мария была «посеяна» под 13-м номером.

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По ходу турнира она без труда одержала победы над украинкой Юлией Бейгельзимер (6:2: 6:1) и британкой Энн Кьотавонг (6:4: 6:0).

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По мнению самой Шараповой, лучший теннис она показала в третьем круге против словачки Даниэлы Хантуховой. И мотивация для этого была чисто женской — россиянку разозлило то, что у соперницы был точно такой же костюм. Итог — 6:3, 6:1. С тех пор Шарапова заключала контракт с производителем спортивной одежды с обязательным условием эксклюзивности.

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После побед над американкой Эми Фрейзер и японкой Ай Сугиямой Шараповой предстоял полуфинал с Линдсэй Дэвенпорт. Матч складывался ужасно: первый сет россиянка проиграла со счетом 2:6 и сомневалась, что сможет победить. А в начале второй партии встреча была прервана из-за дождя.

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В своей книге россиянка вспоминает, что в перерыве отец ничего ей не сказал, а только рассмеялся. «Почему ты смеешься?» — спросила Мария. «Потому что я знаю, что ты выиграешь», — ответил отец. Так и случилось.

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Финальный матч между Марией Шараповой и Сереной Уильямс посетило много знаменитостей. Пришла Железная леди — бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер — со своей дочерью.

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Шарапова завоевала для России первую победу в одиночном разряде на Уимблдоне. Серена Уильямс была повержена в двух партиях 6:1, 6:4, а Мария своей искренностью влюбила в себя весь мир.

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После победы Мария перепрыгнула ограждение корта и бросилась на трибуны к отцу.

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На следующий день русская красавица фотографировалась вместе с победителем мужского турнира швейцарцем Роджером Федерером.

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После победы на Уимблдоне Шарапова стала настоящей звездой мирового тенниса и светской хроники. Не случайно осенью ее пригласили в Лос-Анджелес на презентацию романтической спортивной комедии «Уимблдон» с актрисой Кирстен Данст в главной роли. Впереди у Марии была успешная карьера: первое место в рейтинге и еще четыре победы на турнирах «Большого шлема».