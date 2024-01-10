Теннисисты перестанут играть по ночам. Жалобы игроков все же услышали в ATP и WTA

С травмоопасными мячами тоже постараются разобраться.

На протяжении прошлого сезона теннисисты и теннисистки жаловались на многочисленные проблемы во время турниров. Прежде всего на то, что им порой приходится играть до глубокой ночи, а также на постоянную смену мячей от турнира к турниру, приводящую к травмам. И, похоже, их голоса наконец-то услышали. ATP и WTA совместно объявили о новых правилах расписания матчей, дабы свести к минимуму их слишком позднее завершение. Обещают что-то предпринять и по мячам, но там пока до конкретики еще дело не дошло — сейчас проводится «стратегический обзор». Однако и по этому направлению дело сдвинулось с мертвой точки.

Синхронная борьба с поздними матчами

Очевидно, что теннисистам никогда не нравилось играть по ночам, но на турнирах ATP и WTA, а также на «Больших шлемах» это происходило с печальной регулярностью. Громко заявила об этой проблеме летом 2023-го Елена Рыбакина — теннисистка из Казахстана в Монреале завершила свою встречу с Дарьей Касаткиной в три часа ночи, после чего обрушилась на организаторов и WTA. «Это было немного непрофессионально. Не хочу возлагать вину на организаторов турнира, но, мне кажется, что WTA в данном случае слабо проявили свои лидерские качества. Надеюсь, в будущем что-то изменится, потому что в этом году было много ситуаций, которые мне непонятны», — заявила Рыбакина.

Янник Синнер. Фото AFP

Другие игроки также порой жаловались на поздние встречи, после которых с учетом всех послематчевых мероприятий на сон и восстановление оставалось недостаточно времени. Большой скандал вызвал случай с итальянцем Янником Синнером, который в ноябре 2023-го завершил встречу на «Мастерсе» в Париже ближе к трем ночи, а уже через 14 часов должен был вновь выйти на корт. В итоге Синнер не захотел рисковать здоровьем перед Итоговым турниром и просто снялся с «Мастерса», что спровоцировало еще большую дискуссию по поводу условий труда для игроков.

Теннисные организации рано или поздно должны были отреагировать. И сейчас это произошло. «Количество поздних окончаний матчей (определяемых как матчи, завершающиеся после полуночи) значительно возросло в последние годы, что негативно влияет на игроков и болельщиков. Это связано с увеличением средней продолжительности матчей на Туре», — признали в организациях. И объявили о введении с января 2024 года новых правил расписания теннисных игр. Итак, вот в чем они заключаются:

— не более пяти матчей на одном корте в один день (старт игры в 11.00 по местному времени, три игры в дневную сессию, две — в вечернюю);

— запрет на проведение матчей, которые начинаются после 23.00, если это в порядке исключения не согласовано с руководством ATP и WTA;

— матч переносится на другой корт, если он не начался до 22.30;

— начало матчей вечерней сессии — не позже 19.30 (рекомендации ATP и WTA — не позже 18.30).

Отметим также, что в ATP и WTA будут анализировать новые правила по ходу нынешнего сезона, после чего могут внести в них изменения.

Дарья Касаткина. Фото AFP

С мячами разберутся к 2025 году?

Еще одна сложность — травмоопасные мячи. Дело в том, что мячи теннисными организациями не унифицированы, и, как следствие, организаторы сами выбирают, чем играть. Все это, по мнению игроков, приводит к многочисленным повреждениям. Прежде всего речь идет о запястьях. Особенно много жалоб поступало от представителей ATP — проблему поднимали россиянин Даниил Медведев, американец Тейлор Фриц, швейцарец Стэн Вавринка и другие. В ноябре 2023-го к критике присоединился и испанец Карлос Алькарас.

«Когда мы играем три-четыре турнира подряд разными мячами, это сумасшествие. Нужно это менять. Каждую серию турниров нужно играть одними мячами. Не нужно менять их от турнира к турниру. Если я правильно услышал, за год мы 20 или 21 раз играли разными мячами. Из-за этого многие игроки получали травмы. Если ATP хочет, чтобы топы играли на всех турнирах, они должны что-то изменить», — заявил Алькарас.

«В серии из четырех турниров, в которых я буду играть, будут четыре разных типа мячей. Попрощайтесь со своими плечами, запястьями, локтями и, самое главное, менталитетом», — эмоционально комментировала ситуацию в октябре россиянка Дарья Касаткина.

Пришлось теннисным боссам реагировать. Как заявили в ATP и WTA, в настоящее время проводится стратегический обзор теннисных мячей с целью повышения качества и стабильности мячей во время турниров начиная с 2025 года. Мол, исторически сложилось так, что каждый отдельный турнир имел возможность определить своего собственного поставщика или спонсора мячей, что приводило к потенциальным несоответствиям мячей, используемых еженедельно. Но теперь, говорится в заявлении Туров, планируется перейти к более последовательному и централизованному подходу, обеспечить большую стабильность мячей, а также ужесточить требования к сертификации и спецификациям для улучшенного конечного продукта, не оказывая при этом отрицательного влияния на потоки доходов от турниров.

«Расписание матчей и теннисные мячи являются приоритетными темами в нашей повестке дня вместе с WTA. Крайне важно, чтобы мы развивались и адаптировались к требованиям современной игры, особенно в том, что касается здоровья игроков и опыта болельщиков. Мы с оптимизмом смотрим на влияние, которое мы можем оказать на обоих этих фронтах сейчас и в долгосрочной перспективе», — заявил глава ATP Андреа Гауденци.

Солидарен с ним и руководитель WTA Стив Саймон: «Мы считаем важным, чтобы эти инициативы были полностью согласованы между двумя Турами и позволили спортсменам выступать на самом высоком уровне, обеспечивая улучшение впечатлений спортсменов и болельщиков».

Что ж, лед, похоже, тронулся. Впрочем, теннисисты наверняка бы хотели решить ситуацию с мячами раньше 2025 года.