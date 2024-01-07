Рыбакина разгромила Соболенко. Заявка на победу в Australian Open?

5:3 в личном противостоянии.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:0, 6:3

Елена Рыбакина выиграла свой шестой титул в карьере, позволив второй ракетке мира Арине Соболенко взять всего три гейма в финале. Представительница Казахстана провела идеальный турнир, сверхуверенно выиграв пять матчей подряд, показав, что она готова к защите рейтинговых очков на Australian Open. Белорусская теннисистка едва не закончила матч досрочно из-за повреждения бедра, прервав свою серию из 15 побед подряд в Австралии, которая началась в январе прошлого года в Аделаиде.

Травма Арины?

Первая и вторая «сеяные» представительного турнира в Брисбене (WTA-500) очень уверенно двигались к очной встрече друг с другом. Соболенко разгромила Лючию Бронцетти, Чжу Линь, Дарью Касаткину и Викторию Азаренко. Рыбакина не оставила никаких шансов Оливии Гадеки, Элизе Мертенс, Анастасии Потаповой и Линде Носковой. Арина за четыре матча проиграла всего 15 геймов, Елена — 12.

Так что повторение прошлогоднего финала Australian Open было более чем логично. Напомним, что тогда в драматичной борьбе Соболенко одержала волевую победу, уступив в первом сете и взяв свой дебютный «Шлем». В этот раз борьбы не получилось. В первом сете Рыбакина повесила «баранку» своей принципиальной сопернице, во втором — продолжала доминировать. Играла разнообразно, по максимуму использовала свою фирменную подачу и показала, что находится в отличной физической форме. Арина, напротив, выглядела демотивированной, не добегая до многих мячей. Хотя, вероятно, все дело в повреждении белорусской теннисистки. Во втором сете матч даже прерывался на 10 минут, когда Соболенко попросила вызвать на корт доктора.

Теннисистка испытывала проблемы с левым бедром. Была вероятность, что матч закончится досрочно, но Арина все же нашла в себе силы завершить вторую партию.

Спустя четыре года

Всего финал продолжался 72 минуты. После матча вторая ракетка мира призналась, что в такой ситуации взять даже три гейма у Рыбакиной — уже достижение. «Можно сказать, что она мне их подарила». Елена пожелала Арине здоровья, а также призналась, что очень рада начать новый сезон с титула.

Он стал для нее третьим на харде и первым после победы над Соболенко на супертурнире в Индиан-Уэллсе прошлой весной. Это также второй титул 24-летней москвички в Австралии: ранее она выиграла свой дебютный трофей на уровне WTA в Хобарте в 2020 году.

Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Фото AFP

Счет в личном противостоянии стал 5:3 в пользу Соболенко. Хотя в прошлом сезоне теннисистки обменялись победами (2:2). Арина обыграла Елену в Мельбурне и на групповом этапе Итогового турнира WTA в Канкуне. Рыбакина была сильнее в финале Индиан-Уэллса и четвертьфинале Пекина.

На следующей неделе Елена сыграет в Аделаиде, где в прошлом году вылетела в первом круге от Петры Квитовой. Соболенко пропустит турнир и будет целенаправленно готовиться к защите титула в Мельбурне.