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Сегодня, 17:12

Звонарева в паре с Зигемунд проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд проиграли в первом круге парного турнира на «Ролан Гаррос».

Девушку не смогли обыграть американом Коко Гауфф и Джессику Пегулу — 2:6, 2:6.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Гауфф и Пегулу сыграют с победительницами матча Виктория Азаренко/Беатрис Хаддад Майя (Белоруссия/Бразилия) — Кайя Канепи/Тереза Михаликова (Эстония/Словакия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 2) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — 6:2, 6:2

Теннис
Roland Garros
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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