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Сегодня, 09:20

«Ролан Гаррос» — 2023, результаты матчей 2-го круга: Муте — Рублев, Хачанов — Албот и другие

Иван Торопцев
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

В среду, 31 мая состоятся матчи второго круга турнира «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Стефанос Циципас (Греция, 5)

Себастиан Офнер (Австрия, Q) — Себастьян Корда (США, 24)

Фабио Фоньини (Италия) — Джейсон Каблер (Австралия)

Стэн Вавринка (Швейцария) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC)

Лоренцо Сонего (Италия) — Уго Умбер (Франция)

Диего Шварцман (Аргентина) — Нуну Боржеш (Португалия)

Маттео Арнальди (Италия) — Денис Шаповалов (Канада, 26)

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша, 13)

Роберто Баутиста Агут (Испания, 19) — Хуан Пабло Варильяс (Перу)

Корантен Муте (Франция) — Андрей Рублев (Россия, 7)

Карен Хачанов (Россия, 11) — Раду Албот (Молдавия, Q)

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Таро Даниэль (Япония)

Люка Ван Аш (Франция) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 29)

Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Александр Шевченко (Россия)

Люка Пуй (Франция, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 14)

Новак Джокович (Сербия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия)

Логотип &laquo;Ролан Гаррос&raquo;. «Ролан Гаррос» — 2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Roland Garros
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