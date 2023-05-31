Сонего обыграл Умбера во втором круге «Ролан Гаррос»
Итальянский теннисист Лоренцо Сонего обыграл француза Уго Умбера во втором круге «Ролан Гаррос».
Матч завершился со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут.
В третьем круге Сонего сыграет с победителем матча Корантен Муте (Франция) — Андрей Рублев (Россия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Лоренцо Сонего (Италия) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 6:3, 7:6 (7:3)
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