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5 июня, 23:53

Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Димитрова

Мария Гусева
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Зверев сделал 4 эйса, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Димитрова ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 16.

В четвертьфинале турнира Зверев сыграет с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Йосихито Нисиока (Япония).

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