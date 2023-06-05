Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Димитрова

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Зверев сделал 4 эйса, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Димитрова ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 16.

В четвертьфинале турнира Зверев сыграет с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Йосихито Нисиока (Япония).