Тарпищев считает, что Хачанову нужно будет играть разнообразно в матче против Джоковича

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что сербский теннисист Новак Джокович будет фаворитом в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» против Карена Хачанова, чтобы надеяться на успех, россиянину надо будет играть разнообразно.

«Хачанову разнообразие в игре нужно. Арсенала Карена не хватит, Джокович будет растаскивать, он на медленном покрытии — это шахматы в движении. Проблемы Карен может доставить только подачей, а он же не может 100 процентов подавать. Хачанов побеждал его во Франции, да, но это было в Берси, на «харде». На грунте игра совсем другая, и шансов объективно мало у Карена», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Матч между Хачановым и Джоковичем пройдет во вторник, начало запланировано на 15:00 мск.