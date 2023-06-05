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«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины, расписание и результаты матчей четвертого круга 5 июня

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Хольгер Руне.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 5 июня, в Париже состоятся матчи четвертого круга турнира «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

13.30 (мск) Хольгер Руне (Дания) — Франсиско Черундоло (Аргентина)

13.30 Николас Харри (Чили) — Каспер Рууд (Норвегия)

17.00 Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Йосихито Нисиока (Япония)

21.15 Григор Димитров (Болгария) — Александр Зверев (Германия)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/
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