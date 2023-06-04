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Сегодня, 01:21

Зверев обыграл Тиафо и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 3 часа 45 минут. На счету 26-летнего немца 13 эйсов, 10 ошибок на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. У 25-летнего американца 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В 1/8 финала Зверев встретится с Григором Димитровым из Болгарии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 22) — Фрэнсис Тиафо (США, 12) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5)

Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
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