Жабер обыграла Данилович и вышла в 1/8 «Ролан Гаррос»
Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Жабер сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Данилович 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В 1/8 финала Жабер сыграет с американкой Бернардой Перой.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Онс Жабер (Тунис, 7) — Ольга Данилович (Сербия, Q) — 4:6, 6:4, 6:2
Следующий соперник Бернарда Пера (США)
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