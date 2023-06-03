Жабер обыграла Данилович и вышла в 1/8 «Ролан Гаррос»

Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Жабер сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Данилович 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В 1/8 финала Жабер сыграет с американкой Бернардой Перой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Онс Жабер (Тунис, 7) — Ольга Данилович (Сербия, Q) — 4:6, 6:4, 6:2

Следующий соперник Бернарда Пера (США)